Великобритания одержала первую победу на ЧМ-2024 по хоккею 21.05.2024, 16:11

Британцы победили австрийцев, Германия обыграла Францию и вышла в 1/4 финала турнира.

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Австрии и Великобритании. Победу со счетом 4:2 одержала команда Великобритании.

Для сборной Великобритании эта победа стала первой и единственной на чемпионате мира — 2024. Команда покинула элитный дивизион.

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч между командами группы В — сборными Франции и Германии. Победу со счетом 6:3 одержала немецкая команда.

Таким образом, Франция покидает первенство планеты, из группы В в 1/4 финала выходят Швеция, США, Германия и Словакия.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Сборная Беларуси пропускает соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).