Еврокомиссия получит право останавливать поставки газа из Беларуси 21.05.2024, 16:17

На период до одного года с возможностью продления.

Еврокомиссия после 31 декабря 2025 года получит право ограничивать поставки газа, в том числе СПГ, из Беларуси и России на период до одного года с возможностью продления. Евросовет сегодня формально утвердил реформу газового рынка.

Запрет на поставки может быть обусловлен «защитой ключевых интересов безопасности или безопасности снабжения ЕС или государства-члена». Однако при этом он не должны нарушать безопасность снабжения газом европейского рынка в целом и отдельных государств-членов, не нарушать обязательства перед третьими странами.

Документ вступит в силу через шесть месяцев после опубликования. Страны ЕС будут иметь два года на приведение своего законодательства в соответствие с ним.

Документ также содержит меры по развитию рынка водорода, отказу от ископаемого газа, управлению совместным спросом и т. д.