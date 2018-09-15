Пилоты белорусской кругосветки облетели земной шар 1 15.09.2018, 16:52

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Александр Центер и Андрей Борисевич

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Они провели в полете 27 дней, пролетели около 28 тысяч километров.

Белорусские пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич, которые впервые в истории страны отправились в кругосветку на легкомоторном самолете самолете Cessna 182T , приземлились в Липках, пишет tut.by. Стартовали пилоты 18 августа.

— У Андрея своя школа в США, мы с ним летали на самолете полегче, Cessna 172, немало: больше недели, сорок часов, с юга на север, на восток, — рассказывал перед стартом Александр Центер о том, как ролилась идея. — Неплохо провели время. После этого было еще несколько приключений, связанных с полетами. А потом я Андрею позвонил: «Слушай, у тебя нет пилота, с которым можно кругосветку полетать?». Он говорит: только один. И вот он здесь.

— Саша позвонил, говорит: скучно мне стало, облетел уже всю Европу, хочу в кругосветку. Порекомендуй пилота, у которого есть инструментальный рейтинг в международных полетах, ну и чтобы в кабине было комфортно — психологическая совместимость, — добавляет деталей в эту историю Андрей Борисевич. — Я неделю ходил, думал-думал: может, в «Белавиа» кому позвонить… Может, россиянам позвонить. А потом звоню: «А чё, я не подхожу?» Подходишь, говорит.

Пилоты провели в полете 27 дней, пролетели около 28 тысяч километров, были в воздухе больше 120 часов.