Видеофакт: Ибрагимович забил шикарный 500-й гол в карьере
- 16.09.2018, 8:55
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Среди действующих игроков больше только у Роналду и Месси.
Златан Ибрагимович забил 500-й гол в карьере. Юбилейный мяч форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" отправил в ворота "Торонто" (3:5) в рамках чемпионата МЛС, сообщает pressball.by.
ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 сентября 2018 г.
Среди действующих футболистов больше голов забили только Криштиану Роналду и Лионель Месси.