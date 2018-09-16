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Видеофакт: Ибрагимович забил шикарный 500-й гол в карьере

  • 16.09.2018, 8:55
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Среди действующих игроков больше только у Роналду и Месси.

Златан Ибрагимович забил 500-й гол в карьере. Юбилейный мяч форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" отправил в ворота "Торонто" (3:5) в рамках чемпионата МЛС, сообщает pressball.by.

Среди действующих футболистов больше голов забили только Криштиану Роналду и Лионель Месси.


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