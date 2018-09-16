В Беларуси хотят перенести налоги с предприятий на граждан 1 16.09.2018, 13:07

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Это коснется в первую очередь отчислений в ФСЗН.

В Беларуси намерены рассмотреть вопрос налоговых отчислений в Фонд социальной защиты населения. Об этом сообщила tut.by во время прямой телефонной линии заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. По мнению представителя МНС, Беларусь сегодня проигрывает странам ЕАЭС по налоговой нагрузке. Напомним, ранее Минфин предлагал снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным.

Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты, еще 34% от фонда заработной платы уплачивает наниматель (28% от заработка работника на пенсионное страхование и 6% на соцстрахование).

Элла Селицкая уточнила, что вопрос пересмотре взносов в ФСЗН «будет обсуждаться со всех сторон».

По словам Эллы Селицкой, «варианты могут быть различные, будут вырабатываться конкретные решения, будут обсуждаться эти направления».

— Это и возможность перераспределения и возможность снижения, и боюсь, что здесь может быть концептуально затронута тема непосредственно, может быть, пенсионной реформы. Сейчас об этом говорить рано. Мы говорим о том, что мы сегодня определенную работу сделали — подготовили изменения в Налоговый кодекс, и мы будем продолжать работать дальше, делать нашу налоговую систему более конкурентоспособной, — добавила представитель МНС. — Этот вопрос требует обсуждения, и правительство для себя это видит.