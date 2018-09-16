Деимперизация Евгений Ихлов, Facebook

16.09.2018, 18:30

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Евгений Ихлов

Фото: Kasparov.ru

Имперский проект потерпел тройной крах.

То, что происходит сейчас в связи с надвигающейся "как крах капитализма" автокефалией - это именно завершение перехода Русско-Российской субэкумены от имперской метаструктуры к национальному государству <восточно>европейского типа.

("Шаланды, полные автокефали, в Одессу Костя приводил...") - не удержался...

Писал об этом 100500 раз. Но надо повторять все время – кратко и по возможности ясно. Так мне опять велел профессор Игорь Яковенко.

Субэкумена (локальная цивилизация) на архаической и традиционалистской (Высокое средневековье и Ранний модерн) стадиях как единый политический организм может существовать только как империя.

При переходе к Среднему модерну (я отношу это к окончанию наполеоновских войн, когда выяснилось, что, победив Бонапарта, никто не хочет отменять "Кодекс Сивил") начинается трансформация сословных империй в государства-нации гражданского общества.

Примечание 1. К "заморским империям" европейских держав Модерна это не относится.

Примечание 2. Североамериканские колонии Британии и Латиноамериканские колонии Испании и Бразилии к "заморским колониям" не относятся, а являются частью их <суб>субцивилизационных ареалов.

"Культурным интегратором" субэкумены (и ее маркером) являются мировые религии и субрелигии (церкви мировых религий). Для православных и конфуцианцев, отчасти католиков и иудеев, заменителем субрелигии стал коммунизм.

Первым сигналом к начавшейся дезинтеграции Российской империо-цивилизации стала политика русского "этнонационализма" государя Александра Александровича, заменяющая феодальную унию народов унификацией-русификацией (почти одновременно с аналогичной политикой Парижа и Берлина в своих державах).

Примечание 3. Я специально титулую "государь", т.е. "деспотос", потому что, строго говоря, "царь" - это русское титулование хана, а "император" – западного правителя, имеющего рыцарство и независимую церковь.

Кризис временно был преодолен созданием "Большевистского Халифата" - СССР.

Изменения названий государства в начале XVIII века и в 1922 году очень важны.

Государь (и последний царь) Петр Алексеевич ушел от концепции Северовизантийской Московской православной державы (Третий Рим) в пользу полусекулярной европейской империи русских и украинцев – Россия.

Одновременно возник сходный проект империи англичан и шотландцев, включающей Ирландию, Северную Заатлантику, Восточную и Западную Индию.

В названиях были использованы два архаических названия племени россов и племени бриттов, давших возможность уйти от этнической конкретики.

В 1922 году потомственный поволжский дворянин Ульянов также точно ушел от этнической конкретики своего государства, рассматривая его как ядро всемирного государства.

Только его преемник – кавказский террорист и гангстер Джугашвили, остановившись на аннексии Тувы в 1943 году (аннексия Внешней Монголии вызвала бы неприятие Китая, который до сих пор рассматривает ее, как Сирия - Ливан, а Россия - Аляску), фактически вновь сделал СССР Большой Россией, отказавшись от включения в Союз новых стран "народной демократии".

В 1991 году Кремлю оттого и был нужен любой – самый рыхлый – союзный договор, потому что исчезновение ноумена "Союз" и появление суверенных России и Украины означало ликвидацию почти трехвекового проекта универсалистской европейской державы, и перевод России в разряд национальных государств имперского типа или в статус члена славяно-центральноазиатской конфедерации.

Это означало крах имперско-мессианской идеи для России. Не важно, как она проводилась бы в жизнь – под знаменами освобождения "литовских" и балканских православных (как при последних Рюриковичах и первых Кобыла-Романовых), вестернизации Северной Евразии и панславизма (как при младших Ольденбургах) или "марксизма-ленинизма".

Независимость и европейскость Украины потому вызвала столь лютую злобу у адептов имперского проекта, что политически похоронила его на века. Ибо всех имперских радостей остался только Северный Кавказ и Идель-Урал.

Не зря в демократических кругах все популярней проекты категорически антиимперские - от конфедерализации России в форме союза русских республик до объединения суверенных русских государств в альянс типа ЕС.

А вот автокефалия Украинской Православной церкви, а также весьма чувствительное напоминание Москве, что Русская церковь - лишь "дочь" Константинопольской "матери" - это окончательных крах притязаний на статус духовной альтернативы Западу.

"Русский мир" воспринимался как некая православная "Умма" (религия-нация).

И если Киевская церковь становится равной в статусе Русской, то тогда Москва не духовный центр восточного христианства, исторический преемник Царьграда, а лишь одна из крупнейших национальных "поместных" церквей. Ибо в основе своей православная церковь – "греческая".