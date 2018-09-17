Брест отказывался от Марадоны прямо во время игры 1 17.09.2018, 8:46

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Брестское «Динамо» победило «Торпедо- БЕЛАЗ»: 2-0.

Олег Кубарев стоит у границы технической зоны. Тренер недоволен и обескуражен тем, как играет его команда. Брестчане делают с торпедовской обороной все, что хотят. Прошло всего 15 минут, а Владимир Бушма уже дважды вытащил мертвые мячи, пишет tribuna.com.

– «Динамо»! «Динамо»! – ревет «Брестский», а тренер сокрушенно возвращается на свое место.

Столь яркое начало матча едва не пропустил босс «Динамо» Александр Зайцев. Бизнесмен буквально вбежал на стадион, когда футболисты приготовились слушать гимн. Ожидая лифт, Александр Николаевич вежливо отказался от общения с прессой. Руководитель по-прежнему предпочитает оставаться в тени.

Остальное брестское начальство (а народу там много) явилось на стадион загодя. Пожалуй, отсутствовал только Алим Селимов. По крайней мере найти экс-директора столичного «Динамо» на «Брестском» не удалось. Впрочем, официально двукратный чемпион мира по борьбе в клубе пока не устроен, хотя и присутствовал на открытии академии в Александрии. Еще один экс-минчанин – Андрей Лаврик – уже активно работает. В субботу, например, тренер-селекционер присутствовал на игре дублеров.

Но вернемся к футболу. Хозяева провели очень классный первый тайм. Атаковали размашисто и мощно. И вполне засужено повели 2:0.

– В первом тайме вообще не дали Жодино никаких шансов, – говорит защитник «Динамо» Олег Веретило. – У соперника только дальние удары были. Мы хорошо действовали в обороне: перекрывали зоны в центре поля, компактно играли и не давали развернуться. Да еще и зрители гнали вперед с первых минут. При такой поддержке бежится.

Динамовцы настолько были уверены в себе, что даже куражились. Максим Витус играл пяткой у собственной штрафной, Кики Габи выделывал акробатические этюды ногами, пытаясь сыграть эффектно в отборе.

– Если получается и идет игра, почему не сыграть красиво? – продолжает Веретило. – Да и зрителям нравится.

– Мы знали, что Брест дома первые минуты, особенно с 15-й по 30-ю, всегда играет очень активно, – рассказывает хавбек «Торпедо-БелАЗ» Александр Котляров. – Но почему-то мы не выполнили тренерскую установку. Какую? Надо было внимательно следить за тем, что происходит. А так оба гола получили, словно под копирку: розыгрыш, подача и все. Надо разбираться.

Первую внятную атаку гости провели только на 20-й минуте, пробили по воротам – на 28-й. Пик торпедовской активности пришелся на середину второго тайма. Где-то на 65-й минуте жодинцы захватили инициативу. Сперва был опасный удар с угла штрафной – Гутор достал мяч кончиками пальцев (сэйв очень порадовал нового тренера вратарей «Динамо» Василия Хомутовского). А затем «черно-белые» подали три угловых подряд, но так и не смогли дожать.

– Если честно, была уверенность, что все будет хорошо, – признается Веретило. – Да, соперник поджал и создал несколько моментов, но мы надежно сыграли и победили по делу.

Сергей Кисляк и Сергей Концевой мило беседуют после разминки. У обоих хорошее настроение. И оба начинают матч на скамейке. Жодинец – из-за того, что проигрывает конкуренцию Александру Павловцу и Янну Аффи. Брестчанин – потому что только-только пришел в Брест.

И если защитник так и остался в запасе, то полузащитник сыграл. Старший тренер «Динамо» Марцел Личка выпустил Кисляка в концовке – выпускать местных ребят (Кисляк родился в Каменце, что недалеко от Бреста) для того, чтобы порадовать публику, тренд нынешнего «Динамо». Уже в добавленное время Кисляк мог забить, но его удар со штрафного вышел немного неточным.

Переход хавбека в Брест наделал шума. Особенно негодовали болельщики минского «Динамо». Они припоминали футболисту интервью, в котором он говорил, что если и будет возвращаться в Беларусь, чтобы играть, то только в минское «Динамо».

Кисляк хотел играть в Беларуси за минское «Динамо», а будет – за Брест. Как к этому все пришло

– Болельщики правильно все делают, – говорит Кисляк. – У меня был выбор, но так сложились обстоятельства. Я разговаривал и общался с представителями минчан, но не все захотели меня видеть. К сожалению, не вышло.

– Болельщики писали в социальных сетях?

– Да. Всем, кто написал, я ответил и все объяснил. Я всегда буду переживать за минское «Динамо». Я очень хорошо отношусь к болельщикам «Динамо» и помню, как они за меня вступались. Просто так сложилось…

Диего Марадона живет на две семьи. Возглавляет, да еще почетно, клубное правление в «Динамо» и тренирует «Дорадос» в Мексике. Судя по всему, Диего счастлив в Мексике. А вот в Бресте, кажется, довольны не очень.

Прямо по ходу матча клуб принялся «избавляться» от виртуального присутствия аргентинца. На секторе под табло болельщики всегда вывешивали флаг с ликом Диего и подписью «Команданте». Так произошло и на игре с «Торпедо-БелАЗ», но к середине первого тайма флаг исчез.

То же самое случилось и с призывом «Добро пожаловать в Марадонию». Лозунг всего два раза появился на рекламных щитах (у Бреста они теперь электронные) в дебюте матча и пропал.

Ну и в довесок. Из торговой палатки с атрибутикой пропали все футболки с Диего. Правда, мелкие сувениры – брелоки и магниты – пока еще есть. Неужели конец истории?

Впрочем, некоторые футболисты все еще ждут приезда Марадоны.

– Хобленко ждет Марадону. А ты? – вопрос Веретило.

– А чего его ждать?! Уже ведь был. Увидели, посмотрели. Сейчас он главный тренер другой команды.

– Странно это как-то.

– Почему? Мы же не знаем условий контракта. Это их дела. Приедет, будет снова в Бресте праздник.

– Ну и чудо! Два года работаю, а такое чудо вижу впервые. Бегают наши мальчики-гости, – так эмоционально работница «Брестского» реагирует на заминку игроков «Торпедо-БелАЗ».

– Это нормальная практика. Мы тоже так бегаем после некоторых матчей, – объясняют женщине тренеры «Динамо».

– Лучше бы они во время матча бегали. Такое чудо! – не унимается дама. Причем с каждой минутой удивление перерастает в легкое недовольство. Ей нужно подметать раздевалку и идти домой, а тут задержка.

После игры Олег Кубарев очень долго разговаривал с подопечными. Так долго, что пресс-атташе «Динамо» Ольге Хижинковой начали звонить журналисты и интересоваться, не забыла ли она о пресс-конференции. После того, как тренер вышел, еще несколько минут между собой общались игроки. И только потом выбежали на заминку. Брестская раздевалка к тому моменту полностью опустела.

– У нас еще будет много разговоров, – вздыхает Котляров. – И не потому, что проиграли важный матч. Мы не выполняем то, над чем работаем на тренировках. Нам тренеры все доступно объясняют, а мы не выполняем. Не знаю, в чем причина. Не получается или что-то еще. Будем разбираться. Надо быть единым целым, а у нас пока этого нет. Вроде бы отрабатываем все на тренировках, тренеры доступно все показывают, но пока нет целостного выполнения. Стараемся, но, к сожалению, пока не получается. Надо искать в себе причины. Надо проявлять характер. Надо бороться и рыть землю. В раздевалке и тренер, и капитан все правильно говорили: не получается исполнение – должны вырывать мяч. По-другому никак.

Девушки из группы поддержки выстроились в центральном круге, чтобы развлекать публику в перерыве. Народ приготовился смотреть танцы под бодрую музыку, как вдруг заиграл гимн Лиги чемпионов. Пока до этого «Динамо» далековато. В этом сезоне на чемпионство оно уже не претендует, но за место повыше и Кубок побороться может. Во многом определяющими станут ближайшие матчи. Впереди у «бело-синих» «Витебск» и «Слуцк» в чемпионате и «Шахтер» в Кубке.

– Надо продолжать выигрывать и в чемпионате, и в Кубке. Мы останавливаться не будем, – уверен Веретило.

– Кажется, смутное время прошло. В «Динамо» все хорошо?

– Да. Сейчас в команде спокойствие и расслабленность. С удовольствием тренируемся, с удовольствием играем. Много шутим: когда надо и когда не надо. Хотя когда не надо, не шутим. Особенно если тренер злой.