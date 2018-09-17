Белорус Ярослав Славиковский стал чемпионом США по вольной борьбе 17.09.2018, 11:43

Спортсмен рассказал, что к победам его мотивируют мама и брат.

На юниорском чемпионате Европы по борьбе в Риме 19-летний речичанин Ярослав Славиковский занял третье место в весовой категории до 97 килограммов. Интересно, что за несколько месяцев до этого ему удалось стать и чемпионом США, сообщает «Правда Гомель».

В секцию по вольной борьбе девятилетнего Ярослава привел брат Валентин.

Он, к слову, старше на девять лет — мастер спорта международного класса по кикбоксингу, многократный победитель Кубка мира и чемпион Европы, живет в США. Вот и Ярослав последние два года учится в Штатах в частной школе-пансионе Northfield Mount Hermon School неподалеку от Бостона. Там он первый и пока единственный белорус.

Чтобы вырасти хорошими людьми

Беседа проходит в кабинете директора ДЮКФП «Олимп» Алексея Евдокимова. Присутствует и первый тренер Ярослава Владимир Якуш.

— Технику можно поставить, мышцы накачать. Ребенок вырастет здоровым и статным, но если силы духа нет — всё бесполезно, — говорит Владимир Леонидович.

— Если не мечтать о спортивных титулах, почему стоит выбирать вольную борьбу? — интересуюсь я.

— Для армии. Наши ребята к ней готовы. Да, настоящими спортсменами станут один-два человека, но остальные вырастут хорошими людьми. Вот некоторые ученики уже своих детей ко мне приводят. Приятно. К слову, в ноябре исполнится 35 лет, как Владимир Якуш на преподавательской работе. Так что его слова дорогого стоят. Страх, предвкушение, эмоции на пределе Теперь задаю вопросы Ярославу. Он мне показался приятным вежливым парнем. Серьезным, собранным. Этаким молодым спартанцем.

— А что у тебя с глазом?

— Да после боя осталось, — отмахивается новоиспеченный бронзовый призер чемпионата Европы.

— Помнишь, как проходил этот ставший для тебя медальным поединок?

— Сначала была разминка, я долго ждал схваток в своей весовой категории: мы закрывали программу. Ощущения незабываемые, организм, эмоции на пределе — волнение зашкаливает. Страх, предвкушение — всё перемешалось. Это здорово, но каждый день проходить через такое не хотел бы. В голове крутилось много мыслей: боялся не оправдать надежд и остаться туристом. Мы так между собой шутим: если медали нет, то ты просто турист, который приехал, посмотрел город, сфотографировался и уехал домой.

— После схватки долго приходил в себя?

— Первое время была эйфория, ходил счастливый. Кстати, не сразу до конца осознал, что именно мою руку подняли вверх, я выиграл бронзу! Но уже через день-два по явились физическая усталость, леность, травмы. Из такого состояния важно грамотно выходить: лежать день на диване — не вариант. Нужны небольшая физическая активность, бассейн, прогулки, умеренное питание.

— Наверное, как и любой спортсмен, ты ехал за первым местом. Что почувствовал, когда понял, что золото ускользнуло?

— Соперник объективно был сильнее. Но я все равно расстроился, нелегко воспринимаю поражения. Меня долго не отпускало. Потом понял, что борьба продолжается: еще был шанс взять бронзу, так что и руки опускать рано.

— Кому первому позвонил, когда стал призером?

— Брату. Звонил по роумингу, но каждая секунда этого разговора того стоила. Он человек, без которого бы не было моей победы, который воспитывал меня, обучил всему, что знаю. Еще за исполнение своей мечты благодарю маму Татьяну Валерьевну и всех, кто мне помогал, тренеров, спарринг-партнеров.

Американская школа

— В каком возрасте ты решил, что борьба — это всерьез и надолго?

— В 14 — 15 лет. Именно тогда понял, что нужно принимать решение: либо заниматься с максимальной отдачей, выжимая из себя всё, либо сойти с этого пути и искать другой.

— Предполагал, что впереди ждет международная спортивная карьера и будет необходимо знание английского языка?

— О школе в Америке мечтал, но это казалось чем-то недостижимым. Помог брат. Он общался с тренерами, налаживал контакты, звонил, напоминал обо мне. А английский я учил поначалу больше для себя. Даже к репетитору ходил.

— Что дает больший стресс: незнакомая обстановка, чужой язык или интенсивная учебная программа?

— Я с детства ездил на сборы, потом учился в Минске, так что привыкать к новому коллективу, тренерам мне не впервой. Другое дело — языковой барьер. Понадобилось два-три месяца, чтобы его преодолеть. Учиться тоже непросто: требования высокие. Полдня ты на занятиях, а вечером садишься за эссе, математику или еще какие-то науки. И так каждый день. Плюс ежедневно по две тренировки: утром и вечером. В школе приходится быть и студентом, и атлетом. Я бы даже сказал, что приоритет отдается учебе.

— Совпали ли ожидания и реальность?

— Если честно, об учебе в Америке я судил по фильмам, журналам. На деле оказалось не совсем так. Например, нет крутых мускулистых парней, которые третируют ботаников в очках. Хотя полностью судить об американской системе образования не могу — наша школа все-таки не стандартная, очень либеральная, здесь много иностранцев. Да и об Америке в целом мне трудно рассуждать, потому что мы ведь живем почти как в лагере — мало контактируем с местными. Недельные каникулы даются в честь Дня благодарения в ноябре, можно отправиться в Бостон или Нью-Йорк. Но там мы проводим время как туристы, а не учимся или работаем.

— Ты можешь выбирать предметы или есть общая программа?

— Одни предметы обязательные, другие даются на выбор. За год нужно изучить шесть курсов. В первый год у меня было два курса английского языка, два — математики, физика и химия. Во второй год — английская литература, математика, физика, биология, религия и история.

Мотивируют мама и брат

— Знаю, что ты хочешь поступить в американский университет. Продолжишь выступать за Беларусь и в этом случае?

— Если еще раз представится такая возможность и тренеры дадут шанс, то конечно — у меня же белорусский паспорт. Но проблема в том, что я мало бываю на родине. От силы три месяца. Так что пропускаю основные соревнования и отбор на чемпионате республики. И за США я выступать не могу, потому что у меня нет американского гражданства.

— Но в марте ты же стал чемпионом США?

— Эти соревнования не были отборочными.

— Если поступишь и окончишь университет, планируешь остаться за океаном?

— Рано об этом говорить. Хотя знаю, что принимать решение будет тяжело. Уверен только в одном: если хорошо зарабатывать, можно жить где угодно.

— Что тебя мотивирует?

— Я родом из Речицы, вышел далеко не из самой богатой семьи. Родители развелись, когда был маленьким. Мама работала учителем химии и биологии. Но у меня уже есть достижения. Конечно, не думаю об этом каждое утро, когда просыпаюсь: в этот момент я, как и другие ребята, спешу на учебу. Однако в трудные или очень важные минуты — вот как на чемпионате Европы — всегда об этом вспоминаю. Еще меня мотивируют мама и брат. Я хочу многого добиться в жизни.