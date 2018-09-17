Самый доступный способ прожить дольше 17.09.2018, 16:31

Международная группа ученых нашла способ значительно увеличить продолжительность жизни.

Международная группа ученых, об исследовании которых сообщает healthinfo.ua, нашла способ значительно снизить риск преждевременной смерти. Исследователи заключили, что этого можно добиться за счет употребления отдельных продуктов, способствующих уменьшению воспалительных процессов в организме.

Авторы нового исследования смогли убедиться в том, что привычка внимательно следить за своим рационом питания способствует долголетию. В частности, крайне полезными для продления жизни оказались фрукты, овощи, кофе, хлеб из цельного зерна, обезжиренный сыр, оливковое масло, орехи, шоколад. Ученые установили: люди, употреблявшие данные продукты, снижали свой риск преждевременной смерти от любых причин на 18%, риск смерти от сердечно-сосудистых нарушений - на 20%, риск смерти от рака - на 13%.

Эти расчеты были произведены после анализа данных 68 273 человека в возрасте от 45 до 83 лет, за здоровьем которых специалисты наблюдали на протяжении 16 лет.

По словам ученых, наиболее сильный эффект от употребления продуктов, помогающих уменьшать воспаление в организме, они наблюдали у курильщиков. Кроме того, исследование подтвердило, что долголетию могут способствовать умеренные количества красного вина и пива.

«Чаще всего в период проводившегося исследования умирали те участники, которые активно ели продукты, способствующие воспалительным процессам: мясо, субпродукты, чипсы, безалкогольные напитки», - рассказали в дополнение авторы проекта.