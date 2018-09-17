В каких городах мира есть улицы в честь Беларуси? 17.09.2018, 21:22

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Оказывается, улицы, названные в честь нашей страны, есть во многих городах мира.

При этом речь идет не только о государствах СНГ, где такие наименования естественны, но и о странах дальнего зарубежья.

Как выяснил belmir.by, пользуясь картографическим сервисом Google Maps, улицы, имеющие в своих названиях слова «Беларусь» или «Минск», существуют в США, Великобритании, Италии, Бразилии, Тунисе, Испании, Словакии, ЮАР и ОАЭ.

Применяя лишь несколько европейских языков и ведя поиск практически наугад, мы смогли найти почти два десятка таких наименований. В английском городе Арандел обнаружился даже Belarus Close, что неблагозвучно переводится как Белорусский тупик.

Google, конечно, мог где-то и ошибиться, но в некоторых случаях на указателях и домах действительно оказались отчетливо видны подтверждающие таблички: «Via Bielorussia», «Belarus Lane», «Ulica Bieloruská»…

Интересно, что зачастую «наши» улицы соседствуют с улицами, названными в честь других стран. Например, в испанском городе Альмерия рядом с Calle Bielorrusia находятся проспект Европы, улицы Дании, Болгарии, Греции, Австрии, Франции и так далее.

Belarus Street, Danville, California, США. Источник: Google Maps

Via Bielorrusia, Roma, Италия. Источник: Google Maps

Rua Belarus, Manaus, Бразилия. Источник: Google Maps

Calle Bielorrusia, Malaga, Испания. Источник: Google Maps

Ulica Bieloruská, Bratislava. Словакия. Источник: Google Maps

Belarus Lane, North Bethlehem Township, Pennsylvania, США. Источник: Google Maps

Belarus Close, Arundel, Великобритания. Источник: Google Maps

Rua Minsk, Porto Velho, Бразилия. Фото: Google Maps

Minsk Avenue, Bognor Regis, Великобритания. Источник: Google Maps

Ulica Bieloruská, Michalovce, Словакия. Источник: Google Maps

Minsk Street, North Ras Al Khaimah, ОАЭ. Источник: Google Maps

North Belarus Drive, Marana, Arizona, США. Источник: Google Maps

Via Bielorussia, Ponte-Carmine, Sicily, Италия. Источник: Google Maps

Belarus Street, Roodepoort, ЮАР. Источник: Google Maps

Minsk Gardens Boulevard, Palm Beach Gardens, Florida, США. Источник: Google Maps

Via Bielorussia, Mirto Crosia, Италия. Источник: Google Maps