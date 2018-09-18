«У статистов спины в побелке были, а Коржича нашли в чистой одежде» 6 18.09.2018, 8:21

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В суде по делу о дедовщине в Печах допросили свидетелей, которые участвовали в следственном эксперименте.

Суд по делу Александра Коржича закончил допрос обвиняемого Антона Вяжевича. Напомним, на скамье подсудимых кроме Вяжевича еще два сержанта - Евгений Барановский и Егор Скуратович. Их обвиняют в доведении до самоубийства 21-летнего Александра Коржича, которого нашли повешенным в подвале воинской части, сообщает kp.by.

Мать Коржича Светлана Николаевна задала вопросы Антону Вяжевичу, который какое-то время охранял ее сына в медроте.

- В чем заключалась охрана Коржича?

- Мы просто присматривали за ним, чтобы плохо не стало, - говорит Вяжевич. - Я не имею понятия, почему его положили в 15-ю палату, потому что она сама давила психически и морально. Кладут туда тех, у кого психические расстройства. На тот момент Коржич был спокойным и обычным.

Судья уточнил у Вяжевича, отлучался ли он во время охраны Коржича в медроте:

- Я отходил в туалет и на перекуры.

- О чем он говорил?

- Ни о чем не говорил. Я спросил, как ты себя чувствуешь. Он сказал, что нормально. Я сидел в телефоне в соцсетях. (...) Он не понимал, почему там находится. Он сказал: "Я вроде выздоровел, а чего держат, не знаю". Еще он интересовался, что я буду делать на дембеле. Я сказал, что хочу по контракту работать. Коржич сказал, что хочет побыстрее уехать в боевую часть и машину приобрести или поремонтировать (...).

Вяжевич о рядовом: «Приходилось с ним ругаться, кричать матом»

По словам Вяжевича, никто из его подчиненных не предъявлял к нему материальных претензий. Напомним, сержант просил солдат покупать еду в магазине.

- Если бы кто-либо подошел ко мне, я бы вернул деньги.

У Вяжевича спросили про случай, когда он кинул лопаты в сторону Коржича.

- Я сейчас не могу сказать, зачем я это сделал. Я раскаиваюсь и жалею, что совершил данное преступление. Конкретно в Коржича я не бросал. Бросил перед ним в землю. Как он воспринимал это, я сказать не могу.

Как утверждает обвиняемый, в свое время, когда он был сам рядовым, силу к нему применял командир и старшина роты.

Судья поинтересовался, был ли у него с Барановским разговор, что они довели до самоубийства Коржича. Об этом на суде говорил потерпевший Владислав Козубовский, который стал свидетелем этого разговора.

- Такого разговора между мной и Барановским не было, - уверенно сказал обвиняемый.

Вяжевич отрицал и то, что применял резиновую палку к еще одному потерпевшему.

- Я даже не вижу смысла трогать его. Он тихий, спокойный, незаметный.

- Почему потерпевший дал такие показания?

- Я не могу пояснить. Периодически приходилось с ним ругаться, кричать матом.

Вяжевич подтвердил: рядового Осипука он пристегивал наручниками, но это было сделано в шутку. При этом обвиняемый говорит, что с ним у него возникали конфликты: тот огрызался и не слушался.

«Он висел чистенький»

В суде допросили военнослужащих, которые участвовали в следственном эксперименте и исполняли роль статистов в подвале воинской части. Один из них - Вадим Савко. Он рассказал, что после эксперимента у него от побелки была грязная спина.

Мать Коржича Светлана Николаевна замечает на противоречие - у ее сына на кителе в районе спины не нашли загрязнений:

- Ноги были связаны, и сам он весь висел чистенький.

Военнослужащий Виталий Мицкевич тоже участвовал в ходе следственного эксперимента. Он рассказал, как с помощью зажигалки искал крюк на потолке, затягивал петлю... По его словам, цель эксперимента он достиг.

- После всех этих манипуляций спина у вас была грязная? - спрашивает Светлана Николаевна.

- Я думаю, что спина была грязной, следы были.

- Никаких приспособлений у вас не было?

- Кроме зажигалки ничего не было.

Мать Коржича уточняет, не проще ли человеку, который хочет совершить самоубийство, взять лестницу.

- Проще было бы так, - подтвердил Мицкевич.

Сегодня слушания продолжаются, но уже в закрытом режиме. Об этом просил обвиняемый Антон Вяжевич.