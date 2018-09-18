закрыть
18 сентября 2018, вторник, 8:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

«У статистов спины в побелке были, а Коржича нашли в чистой одежде»

6
  • 18.09.2018, 8:21
  • 1,125

В суде по делу о дедовщине в Печах допросили свидетелей, которые участвовали в следственном эксперименте.

Суд по делу Александра Коржича закончил допрос обвиняемого Антона Вяжевича. Напомним, на скамье подсудимых кроме Вяжевича еще два сержанта - Евгений Барановский и Егор Скуратович. Их обвиняют в доведении до самоубийства 21-летнего Александра Коржича, которого нашли повешенным в подвале воинской части, сообщает kp.by.

Мать Коржича Светлана Николаевна задала вопросы Антону Вяжевичу, который какое-то время охранял ее сына в медроте.

- В чем заключалась охрана Коржича?

- Мы просто присматривали за ним, чтобы плохо не стало, - говорит Вяжевич. - Я не имею понятия, почему его положили в 15-ю палату, потому что она сама давила психически и морально. Кладут туда тех, у кого психические расстройства. На тот момент Коржич был спокойным и обычным.

Судья уточнил у Вяжевича, отлучался ли он во время охраны Коржича в медроте:

- Я отходил в туалет и на перекуры.

- О чем он говорил?

- Ни о чем не говорил. Я спросил, как ты себя чувствуешь. Он сказал, что нормально. Я сидел в телефоне в соцсетях. (...) Он не понимал, почему там находится. Он сказал: "Я вроде выздоровел, а чего держат, не знаю". Еще он интересовался, что я буду делать на дембеле. Я сказал, что хочу по контракту работать. Коржич сказал, что хочет побыстрее уехать в боевую часть и машину приобрести или поремонтировать (...).

Вяжевич о рядовом: «Приходилось с ним ругаться, кричать матом»

По словам Вяжевича, никто из его подчиненных не предъявлял к нему материальных претензий. Напомним, сержант просил солдат покупать еду в магазине.

- Если бы кто-либо подошел ко мне, я бы вернул деньги.

У Вяжевича спросили про случай, когда он кинул лопаты в сторону Коржича.

- Я сейчас не могу сказать, зачем я это сделал. Я раскаиваюсь и жалею, что совершил данное преступление. Конкретно в Коржича я не бросал. Бросил перед ним в землю. Как он воспринимал это, я сказать не могу.

Как утверждает обвиняемый, в свое время, когда он был сам рядовым, силу к нему применял командир и старшина роты.

Судья поинтересовался, был ли у него с Барановским разговор, что они довели до самоубийства Коржича. Об этом на суде говорил потерпевший Владислав Козубовский, который стал свидетелем этого разговора.

- Такого разговора между мной и Барановским не было, - уверенно сказал обвиняемый.

Вяжевич отрицал и то, что применял резиновую палку к еще одному потерпевшему.

- Я даже не вижу смысла трогать его. Он тихий, спокойный, незаметный.

- Почему потерпевший дал такие показания?

- Я не могу пояснить. Периодически приходилось с ним ругаться, кричать матом.

Вяжевич подтвердил: рядового Осипука он пристегивал наручниками, но это было сделано в шутку. При этом обвиняемый говорит, что с ним у него возникали конфликты: тот огрызался и не слушался.

«Он висел чистенький»

В суде допросили военнослужащих, которые участвовали в следственном эксперименте и исполняли роль статистов в подвале воинской части. Один из них - Вадим Савко. Он рассказал, что после эксперимента у него от побелки была грязная спина.

Мать Коржича Светлана Николаевна замечает на противоречие - у ее сына на кителе в районе спины не нашли загрязнений:

- Ноги были связаны, и сам он весь висел чистенький.

Военнослужащий Виталий Мицкевич тоже участвовал в ходе следственного эксперимента. Он рассказал, как с помощью зажигалки искал крюк на потолке, затягивал петлю... По его словам, цель эксперимента он достиг.

- После всех этих манипуляций спина у вас была грязная? - спрашивает Светлана Николаевна.

- Я думаю, что спина была грязной, следы были.

- Никаких приспособлений у вас не было?

- Кроме зажигалки ничего не было.

Мать Коржича уточняет, не проще ли человеку, который хочет совершить самоубийство, взять лестницу.

- Проще было бы так, - подтвердил Мицкевич.

Сегодня слушания продолжаются, но уже в закрытом режиме. Об этом просил обвиняемый Антон Вяжевич.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари