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«Общество должно реагировать на такие случаи, как отмена свидания для Дмитрия Полиенко»

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  • 18.09.2018, 12:54
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

На политзаключенного пытаются давить перед выходом на свободу.

Александр Полиенко, отец политзаключенного Дмитрия Полиенко, 25 сентября собирался на долгосрочное свидание с сыном, но его отменили.

"24 сентября Змитер должен выйти на свободу, но теперь происходят какие-то непонятные вещи", - рассказал Александр Николаевич сайту palitviazni.info.

"Я должен был ехать на свидание еще в начале этого месяца, но во время телефонного разговора сын сказал, что что-то там не складывается, - говорит Александр Николаевич. - Поэтому было решено, что приеду 25 сентября на долгосрочное свидание, как раз за месяц до освобождения Дмитрия".

Как выяснилось позже, это свидание тоже не произойдет, о чем сообщила знакомая Дмитрия Полиенко Марина Носенко.

"Дмитрий должен выходить 24 октября, - написала она на своей странице в социальных сетях. - До этого у него было запланировано свидание с его отцом на 25 сентября. Но на днях администрация колония сделала в его вещах шмон: забрали все письма, открытки и ручки, письма, которые он хотел присылать на днях сам, в том числе записи с телефонами родных ".

Со слов Марины Носенко, на основании того, что эти вещи "не соответствуют списку", ему отменили свидание с отцом. Соответственно Дмитрий не сможет получить и передачу, которую ему друзья собрали вместе с отцом.

"За месяц до освобождения пытаются максимально давить на заключенного в рамках" разрешенного ", пока есть возможность, - добавляет Марина Носенко. - Мы считаем, общество не должно игнорировать такие случаи ... "

Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", который проходил 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) и частью 2 статьи 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). По приговора, З. Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменено отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активист подлежит направлению в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, г.Бобруйск, вул.Сикорскага, 1. ИК-2, отряд № 9.


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