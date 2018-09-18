Антон Орехъ: Лампочки в российских подъездах сначала бил Обама, а теперь бьет Трамп Антон Орехъ

18.09.2018, 20:04

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Антон Орехъ

У России все время виноват кто-то другой.

У России все время виноват кто-то другой. Кто угодно, только не мы. «Боинг» сбила Украина, Скрипалей отравили сами англичане, хлор на сирийских повстанцев вылили «Белые каски», санкции ввели русофобы, допинг подбросили другие русофобы. Сами по себе падают доходы, рубль сам по себе пробивает потолок очередного дна, бензин дорожает внезапно и необъяснимо. А лампочки в подъездах сначала бил Обама, а теперь бьет Трамп. С кем мы еще не поругались? Кто еще до сих пор не виноват во всех наших бедах? Израиль – он теперь на очереди. Давайте с евреями еще разосремся! Еще раз зафиксируем важную мысль: российский самолет сбила сирийская ракета, а виноват в этом Израиль. Израилю РФ предъявляет претензии, израильскому премьеру звонит Путин, израильского посла вызывают в МИД. А сирийского посла никто позвать не хочет? Асаду позвонить не надо? Сирии пригрозить шагами, которые «заметят все» никто не пробовал? Израильские истребители прикрывались российским транспортником. Скорость F-16 ровно в три раза выше скорости Ил-20. Чтобы спрятаться за нашим самолетом израильским летчикам пришлось бы идти по небу пешком. Это очень странный способ нанесения авиаударов. С не очень понятным смыслом.

Зачем прятаться за еле ползущим старинным самолетом, если можно налететь на огромной скорости? Тем более что сирийские ПВО если и могут в кого-то попасть, то как раз в тихоходную винтовую цель, а не в сверхзвуковой истребитель. Вот они в него и попали. И даже на такой маленькой скорости не сумели понять, в кого стреляют. А виноват Израиль. Но вопрос я хочу задать о другом. А что вообще делал в сирийском небе наш самолет? За что погибли 15 российских солдат? Сколько месяцев прошло с тех пор, как Путин объявил о нашей победе в этой никому, кроме него, не нужной войне – и сколько семей после этого получили похоронки? Потери России именно после так называемой «победы» выросли в разы. Вот я и хочу понять, за что погибли наши парни? Которых раньше убивали хотя бы местные бандиты, а теперь уже убивают наши как бы союзники. Да мне вообще наплевать, кто там кого победит. Потому что и те и другие мне отвратительны. Асад – такой же мерзавец, как и те, с кем он воюет. Хоть они там все друг друга перебьют – причем здесь мы? Почему ребята должны за это гибнуть? Почему из-за какой-то шпаны, мы должны поругаться с еще одной приличной страной? И есть ли хоть одна еще приличная страна, которую мы можем назвать своими другом?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»