Известный баянист потроллил Лукашенко? 4 19.09.2018, 10:35

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Виталий Воронко спел диктатору песню про Галину.

Театр абсурда, во время которого Лукашенко раздавал указания по производству лыж и балалаек был бы пресным, если бы ни музыкальный привет от известного баяниста-супермена Виталия Воронко, который в свое время поставил на уши популярное британское шоу талантов. Разукрасил он и лукашенковское мероприятие, пишет «Салiдарнасць».

Изначально ничего не предвещало неожиданностей. Александр Григорьевич инспектировал лыжный инвентарь и музыкальные инструменты, требуя «немедленно» начать в Беларуси ремонтировать «и балалайку, и скрипку, и гитару», а также расширять производство гитар.

Но вот дело дошло до любимого инструмента Лукашенко, на котором он и сам играл в юности — баяна. Продемонстрировать уникальный баян-синтезатор, который по Wi-Fi подключается к колонке, было поручено виртуозу Виталию Воронко. И он не подкачал, раскрасив скучное мероприятие множеством красок, как сделал это когда-то на британском шоу, представ перед публикой баянистом-суперменом.

Нет, в этот раз Виталий обошелся без переодеваний, но суперменом от этого быть не перестал. И выдал Лукашенко песню про Галину, чье имя напоминает белорусам про жену Лукашенко:

Растет-растет возле дома калина,

Растет-растет на мою на беду,

Живет-живет в этом доме Галина,

А я никак всё туда не дойду.

Впрочем, Александр Лукашенко попытался подпевать баянисту. Другие чиновники тоже подпевали, но видно было, что чувствовали себя не в своей тарелке.

— Любой корпоратив, любую свадьбу — однозначно. И даже на сцене, — пообещал музыканту «новые» горизонты Лукашенко.

Виталий Воронко — лауреат и победитель многочисленных международных конкурсов баянистов и артистов эстрады. Его карьера, как эстрадного артиста, началась в Беларуси с участия в телевизионном музыкальном конкурсе «Академия талантов» и сотрудничества с известным белорусским продюсером Владимиром Кубышкиным. В 2014 Виталий стал участником музыкального проекта в России «Голос».

На польском отборе в «Голос» он не прошёл дальше «слепых» прослушиваний, но устроил там настоящее шоу. Видео набрало более 700 000 просмотров.

Ну и, конечно, изюминкой его творческой карьеры стало выступление в британском шоу. Белоруса зал провожал аплодисментами.