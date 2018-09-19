закрыть
19 сентября 2018, среда, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Известный баянист потроллил Лукашенко?

4
  • 19.09.2018, 10:35
  • 4,163

Виталий Воронко спел диктатору песню про Галину.

Театр абсурда, во время которого Лукашенко раздавал указания по производству лыж и балалаек был бы пресным, если бы ни музыкальный привет от известного баяниста-супермена Виталия Воронко, который в свое время поставил на уши популярное британское шоу талантов. Разукрасил он и лукашенковское мероприятие, пишет «Салiдарнасць».

Изначально ничего не предвещало неожиданностей. Александр Григорьевич инспектировал лыжный инвентарь и музыкальные инструменты, требуя «немедленно» начать в Беларуси ремонтировать «и балалайку, и скрипку, и гитару», а также расширять производство гитар.

Но вот дело дошло до любимого инструмента Лукашенко, на котором он и сам играл в юности — баяна. Продемонстрировать уникальный баян-синтезатор, который по Wi-Fi подключается к колонке, было поручено виртуозу Виталию Воронко. И он не подкачал, раскрасив скучное мероприятие множеством красок, как сделал это когда-то на британском шоу, представ перед публикой баянистом-суперменом.

Нет, в этот раз Виталий обошелся без переодеваний, но суперменом от этого быть не перестал. И выдал Лукашенко песню про Галину, чье имя напоминает белорусам про жену Лукашенко:

Растет-растет возле дома калина,

Растет-растет на мою на беду,

Живет-живет в этом доме Галина,

А я никак всё туда не дойду.

Впрочем, Александр Лукашенко попытался подпевать баянисту. Другие чиновники тоже подпевали, но видно было, что чувствовали себя не в своей тарелке.

— Любой корпоратив, любую свадьбу — однозначно. И даже на сцене, — пообещал музыканту «новые» горизонты Лукашенко.

Виталий Воронко — лауреат и победитель многочисленных международных конкурсов баянистов и артистов эстрады. Его карьера, как эстрадного артиста, началась в Беларуси с участия в телевизионном музыкальном конкурсе «Академия талантов» и сотрудничества с известным белорусским продюсером Владимиром Кубышкиным. В 2014 Виталий стал участником музыкального проекта в России «Голос».

На польском отборе в «Голос» он не прошёл дальше «слепых» прослушиваний, но устроил там настоящее шоу. Видео набрало более 700 000 просмотров.

Ну и, конечно, изюминкой его творческой карьеры стало выступление в британском шоу. Белоруса зал провожал аплодисментами.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц