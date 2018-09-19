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Путин теряет власть

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  • Иван Яковина, «Новое время»
  • 19.09.2018, 12:53
  • 3,856
Иван Яковина

В России началась эрозия системы управления.

9 сентября по всей России прошли местные выборы. Случилась небольшая сенсация – партия власти впервые за многие годы не сумела набрать решительного большинства. Более того, в четырех регионах пришлось проводить второй тур выборов губернатора, такого уже сто лет не было! Одним из этих регионов стал Приморский край с центром во Владивостоке. Там во втором туре участвовали исполняющий обязанности губернатора, кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. (Забавно, кстати, что у обоих – украинские фамилии).

В первом туре 9 сентября единоросс набрал 47% голосов, коммунист – 25%. Но после подсчета 95% протоколов лидировал именно оппозиционер: Ищенко набирал 52% голосов, почти на 6% опережал Тарасенко. В штабе коммуниста уже начали праздновать победу. Но не тут-то было. С часу до двух ночи в избиркоме что-то, типа, сломалось. А потом появились новые результаты – у единоросса – 50, 37% голосов, у его оппонента – 47, 11%!

В общем, совсем уж тупо, нагло, на глазах у всего мира, нарисовали победу во втором туре представителю "Единой России". Конечно, коммунист может попробовать пойти в суд, но это никак ему не поможет. Все российские суды, включая верховный, лижут сапог исполнительной власти и "Единой России", – никто против них не пойдет. Именно сфальсифицированные итоги выборов и будут объявлены официальными.

Впрочем, это и не важно. Даже если бы губернатором сенсационно стал коммунист, спустя пару месяцев он пошел бы на поклон в Кремль – просить денег для своего региона. А если бы не пошел, то его бы арестовали, обвинили в коррупции и посадили бы. Проще говоря, от смены губернатора ничего бы не поменялось. Но благодаря этой истории поменялось кое-что другое. Впервые за долгое время кандидат, которого лично поддержал Владимир Путин, за которого лично агитировал Путин, с позором проиграл. Настолько серьезным был разгром, что победу ему пришлось рисовать у всех на виду и в последний момент.

Это возвращает нас к разговору о легитимности российской власти. Никто и никогда не будет считать этого Тарасенко честно избранным, легитимным губернатором. А то, что за него вступился Путин, подтачивает и президентскую легитимность.

В общественном сознании они уже в связке идут – президент, который обманывает народ и повышает пенсионный возраст, а также его протеже – жулик, открыто ворующий голоса на выборах. Примерно неделю назад я в своей передаче говорил, что процесс десакрализации и делегитимизации власти в России запущен, и его остановить уже не получится. Вот эти так называемые выборы в Приморье – очень серьезный показатель этого.

Эрозия института государственной власти в России началась. Да, ее можно будет некоторое время поддерживать чисто силовыми методами. Но уже в среднесрочной перспективе – год, два, она начнет ощутимо, заметно шататься.

Обратный отсчет запущен. Поэтому, я думаю, те, кто желал Медведеву (да и Путину) дожить до гаагского трибунала, довольно скоро увидят, как их пожелание станет реальностью.

Иван Яковина, «Новое время»


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