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КПЧ ООН: Республика Беларусь нарушила права Татьяны Северинец

  • 19.09.2018, 19:06
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Татьяна Северинец
Фото: bchd.info

В течение шести месяцев власти обязаны сообщить КПЧ ООН о принятых мерах по восстановлению прав активистки.

Комитет по правам человека рассмотрел жалобу витебской активистки Татьяны Северинец и пришел к выводу, что белорусское государство нарушило ее права на свободу слова и мирные собрания, передает vitebskspring.org.

Теперь в течение шести месяцев власти обязаны сообщить Комитету о принятых мерах по восстановлению прав Татьяны Северинец. Кроме того - информировать через СМИ граждан страны о том, каким образом со стороны государства были нарушены ее права.

Жалобу в Комитет по правам человека Татьяна Северинец направила еще 7 лет назад, после событий, которые происходили в 2011 году. Летом того года активистка БХД устраивала на Успенской горке в Витебске молитвенные встречи, во время которых горожане молились за политзаключенных.

За что оштрафовали

Третьего июля 2011 года Татьяна Северинец встретила на площади Победы, где в то время проходили официальные празднования Дня Республики, членов организационного комитета по созданию партии «Белорусский христианская демократия» (БХД) и вместе с соратниками направилась на Успенскую горку, чтобы помолиться за белорусских политзаключенных у креста Евфросинии Полоцкой. По дороге к ним присоединились другие граждане. И вот это перемещение по городским тротуарам сотрудники органов внутренних дел посчитали «несанкционированным групповым публичным выражением общественно-политических взглядов», а Татьяну Северинец - организатором шествия.

При этом никто из тех, кто шел помолиться, не выходил на проезжую часть, не держал в руках флаги, плакаты, транспарантов или иных агитационных материалов, которые бы привлекали внимание. Это, между прочим, подтверждалось оперативными видеоматериалами, которые в качестве доказательств вины активистки фигурировали в суде.

Тем не менее, власти восприняли это как незаконное шествие, а сотрудники милиции составили на Северинец протокол о нарушении ей правил организации и проведения массового мероприятия.

Согласно протоколу, витебчанкуобвинили в нарушении установленного порядка организации уличного шествия с выявлением общественно-политических взглядов и нарушения Закона "О массовых мероприятиях". Судья Евгений Бурунов согласился с доводами милиции и оштрафовал Северинец на 700 тыс. рублей (неденоминированных).

«Заставить Беларусь уважать права»

Активистка не согласилась решением суда и обжаловала его в высших судебных инстанциях. Однако ни Витебский областной, ни Верховный суды решение суда первой инстанции не отменили, а наказание в виде штрафа оставили прежним.

После того, как Татьяна не смогла законно защитить свои права внутри страны, она обратилась в международный правозащитный орган.

В обращении, адресованном в Комитет по правам человека, Татьяна Северинец заявила, что для нее, как гражданки, очень важно прекратить практику нарушений гражданских и политических прав в Беларуси, а также - заставить Республику Беларусь уважать и обеспечивать права, прописанные в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Жалобу Татьяны Северинец Комитет смог рассмотреть только через 7 лет. Члены Комитета единодушно пришли к выводу, что в деле Татьяны Северинец Республика Беларусь нарушила ее права, записанные в статьях 19 (2) (Свобода слова) и 21 (Право на мирные собрания) Международном пакте о гражданских и политических правах.


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