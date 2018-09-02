Названы автомобили, которые меньше всего подвержены коррозии 2 2.09.2018, 15:46

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Эксперты решили составить рейтинг бюджетных авто, кузов которых наиболее устойчив к коррозии.

На первом месте оказалась чешская машина Skoda Octavia. Несмотря на доступную цену, автомобили, выпущенные в начале 2000-х годов, поражают своим комфортом и устойчивостью к коррозии. Главная причина - качественный оцинкованный кузов, пишет mashyna.com.

Французский автомобиль Peugeot 307 оказался на второй строчке рейтинга. Купить его можно по разной цене, однако безупречная во многих отношениях конструкция кузова даст фору многим современным автомобилям.

Третью строчку снова отдали еще одному французского производителю авто - Renault Megane. Речь идет о модели 2004-2005 годов. Владельцы таких авто не знают, что такое коррозия, даже при экстремальном использовании.

Также составлен антирейтинг ржавеющих автомобилей. В этом списке Mazda 6 и Ford Focus 2002-2003 г.в. и Hyundai Santa Fe, Kia Picanto и опять же Ford Focus 2004-2005 года выпуска.