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Россия вымирает с рекордной за 10 лет скоростью

  • 20.09.2018, 14:14

РФ продолжает ускоряться на пути в демографическую яму.

По итогам 7 месяцев 2018 года естественная убыль населения достигла 170 тысяч человек и стала рекордной за 10 лет, сообщает finanz.ru.

Продолжающийся спад рождаемости наложился на рост смертности, а в результате скорость, с которой вымирает страна, достигла 5 тысяч человек в неделю или 700 человек в день.

Как сообщает Росстат, за январь-июль в стране родились 928,9 тысячи человек - на 40 тысяч меньше, чем год назад. Число умерших выросло на 15 тысяч человек и достигло 1,099 миллиона.

В целом по стране смертность превысила рождаемость в 1,2 раза, но на уровне отдельных регионов статистика близка к демографической катастрофе. В каждом третьем субъекте РФ умирает людей в 1,5-2 раза больше, чем рождается.

Количество новорожденных сокращается фронтально - в 83 субъектах из 85, смертность увеличивается в 54 регионах.

За пределами мегаполисов страна постепенно превращается в пустыню: с момента развала СССР население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалина - на 31%, Архангельской области - на 26%, указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Каждого пятого гражданина потеряли Амурская, Кировская, Ивановская, Тверская, Тамбовская и Костромская области. Больше чем на 15% сократилось население в Смоленской, Владимирской, Рязанской и Орловской областях.

Приток мигрантов, который выравнивал ситуацию в городах, тем временем рухнул в 1,5 раза.

За 7 месяцев из стран бывшего СССР в Россию приехали 78,6 тысячи человек. Это покрыло естественную убыль лишь на 46%. В результате общая численность населения начала сокращаться впервые с 2011 года - на 90,1 тысячи человек.

При этом количество приезжающих осталось неизменным (286 тысяч человек против 289 тысяч), но резко ускорился отток: год назад на родину из РФ уехали 168 тысяч человек, а теперь - 210 тысяч (за январь-июль).

В первую очередь возвращаются мигранты из Украины: 70,5 тысячи человек против 42,6 тысячи год назад.

Демографическая статистика выглядит драматически, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Причины падения рождаемости могут иметь не экономическое происхождение, отмечает он: сокращается число женщин самого подходящего для рождения детей возраста - от 25 до 30 лет. Но роста смертности у нас уже давно не было, добавляет Тремасов: в мирное время этот процесс обычно связан с экономикой и соответствующим изменением качества и доступности медицинских услуг.

"Одним из аргументов повышения пенсионного возраста называется уже произошедший и ожидаемый в дальнейшем рост продолжительности жизни россиян. Не очень понятно, как продолжительность жизни может увеличиваться, если у нас начала расти смертность", - заключает эксперт.


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