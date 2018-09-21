«ГРУ надо расформировать»: новые похождения Петрова и Боширова 2 21.09.2018, 8:39

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Петров и Боширов в Лондоне, 4 марта 2018 года

Фото: AFP

Bellingcat и The Insider узнали о провалах агентов российской разведки в Европе.

Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider 20 сентября опубликовали новые данные, которые могут свидетельствовать о работе Александра Петрова и Руслана Боширова на Главное управление Генштаба Министерства обороны России (бывшее Главное разведывательное управление, ГРУ), cообщает Радио Свобода.

По мнению авторов публикации, Петров и Боширов могут быть причастны не только к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, но и к попытке кражи данных из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, а также к взлому компьютерных систем Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, оказалось, что серии и номера загранпаспортов Петрова и Боширова практически полностью совпадают с серией и номером одного из загранпаспортов россиянина Эдуарда Широкова (Шишмакова). Шишмаков, по мнению властей Черногории, был организатором неудавшегося военного переворота в этой стране в октябре 2016 года.

14 сентября Bellingcat и The Insider опубликовали полученные ими из неназванного источника копии документов о выдаче Сергею Петрову внутреннего российского паспорта. На опубликованных копиях видны пометки "с.с.", которые, по мнению расследователей, расшифровываются как "совершенно секретно". Также на документах есть штамп с надписью "сведений не давать" и 7 цифрами, предположительно являющимися номером телефона в Хорошевском районе Москвы, где расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба МО РФ (бывшее ГРУ). Журналистам удалось дозвониться по этому номеру и подтвердить, что он принадлежит Министерству обороны. Кроме того, Bellingcat и The Insider опубликовали выписку из системы регистрации на рейс, говорящую о том, что Петров и Боширов купили билеты в Лондон 1 марта, за день до вылета – тогда как в интервью Russia Today они утверждали, что планировали поездку заранее.

15 сентября документ о выдаче российского паспорта Руслану Боширову, имеющий такие же пометки, как и у Петрова, опубликовало издание "Проект".

В новых публикациях Bellingcat и The Insider приводят выписку из Единого государственного телефонного справочника, согласно которой телефонный номер +74991957966 действительно принадлежит Министерству обороны. Помимо этого авторы утверждают, что обнаружили практически полное совпадение номеров заграничных паспортов Петрова и Боширова – кроме последних трех цифр – с номером загранпаспорта россиянина Эдуарда Шишмакова, который под именем Эдуарда Широкова в августе 2016 года въехал в Черногорию и, по данным черногорских спецслужб, работал на ГРУ и руководил неудавшейся попыткой госпереворота в этой стране (Москва свою причастность к этим событиям отрицает).

Объявленный в розыск Интерпола за попытку переворота в Черногории Эдуард Широков и российский разведчик Шишмаков https://t.co/a0cPXtJoo0 pic.twitter.com/97rkHYonmH — Touch with reality (@CKA3K) 20 февраля 2017 г.

Помимо этого, Bellingcat и The Insider ссылаются на сведения неназванного источника в правоохранительных органах Нидерландов, по данным которого Петров и Боширов уже подвергались аресту в этой стране. В публикации делается вывод, что речь, вероятнее всего, идет об инциденте, произошедшем в начале 2018 года. Как писали в сентябре нидерландские СМИ со ссылкой на свои источники, двое россиян (их фамилии не назывались) были задержаны по дороге в Швейцарию, где они собирались выкрасть данные из лаборатории в городе Шпиц. В начале сентября британская газета The Telegraph сообщала со ссылкой на свои источники в британском правительстве, что Петров и Боширов в период с 2016-го по февраль 2018 года не менее 6 раз летали из России в Женеву, а также посещали Париж, Амстердам и итальянский Бергамо.

Именно эта лаборатория впоследствии проводила анализ вещества класса "Новичок", которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. На тот момент потенциальный интерес для ГРУ могли представлять результаты исследования химических веществ, примененных режимом Башара Асада в Сирии, – они также исследовались в лаборатории в Шпице. По данным голландских следователей, если верить источникам СМИ этой страны, двое задержанных также были причастны к хакерской атаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Само агентство обвинило в хакерской атаке группировку Fancy Bear, которую в США связывают с ГРУ и считают причастной к взлому серверов демократической партии США.

Bellingcat и The Insider не отвечают на вопрос, как Петрову и Боширову – если они были людьми, арестованными и высланными из Нидерландов в начале 2018 года, – удалось затем получить визы Великобритании и попасть в эту страну. Авторы публикации утверждают, что у них есть объяснение этому, но обещают обнародовать его позже.

Радио Свобода расспросило о новых уликах в деле Петрова и Боширова главного редактора The Insider Романа Доброхотова:

"Есть три пункта. Первый пункт заключается в том, что мы нашли в базе телефонных номеров номер, который был указан в паспортных анкетах Петрова и Боширова. В базе указано, что этот номер принадлежит Минобороны.

Второй пункт – мы обнаружили, что номера загранпаспортов Боширова и Петрова всего на несколько цифр отличаются от номера загранпаспорта другого, уже "засветившегося" сотрудника ГРУ. Фотографию этого паспорта уже публиковали власти Черногории в рамках расследования попытки госпереворота. Это Эдуард Шишмаков, он же Широков (у него было два паспорта). Один из этих паспортов отличается от паспортов Боширова и Петрова лишь тремя последними цифрами (у Боширова и Петрова 294 и 297, у Шишмакова – 323. – Прим. РС). Это означает, что между паспортами Петрова и Боширова и паспортом Шишмакова было выпущено всего 20 с небольшим паспортов. Это свидетельствует о том, что у них есть какая-то особая очередь, особые номера паспортов. В свою очередь, это означает: получив доступ к базе загранпаспортов, мы фактически получаем доступ к базе агентов ГРУ. Это значит, что ГРУ надо просто расформировывать, поскольку, по сути, все его агенты таким образом становятся скомпрометированы.

#Дебилы Офицер ГРУ Эдуард Широков (Шишмаков) участвовавший в подготовке переворота в Черногории получил загранпаспорт с номером отличающимся от номеров паспортов "Боширова и Петрова" на 23 и 28 соответственно https://t.co/oZ9K7ARg3P pic.twitter.com/khl0RbihgE — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 20 сентября 2018 г.

И третий, немаловажный пункт: сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили нам, что Петров и Боширов уже были ранее арестованы на территории этой страны. Судя по всему, речь идет об инциденте, произошедшем, по нашим данным, в начале февраля этого года, когда двое сотрудников ГРУ были задержаны в Нидерландах по подозрению в попытке получить доступ к компьютерной базе научного центра в Швейцарии, который занимается химическим анализом различных веществ. В том числе этот центр проводил анализ химического оружия, использованного в Сирии. Пресса не сообщала имена арестованных агентов, и мы, конечно, не можем на 100% быть уверенными в том, что это Петров и Боширов. Но нам кажется, что не может так совпасть, что они оказались в том же самом месте и в то же время, но были задержаны по какому-то другому делу. Если наш источник говорит правду, значит, их действительно арестовывали по делу о попытке получить доступ к данным этой химической лаборатории".

В первой публикации Bellingcat и The Insider о Петрове и Боширове не были полностью опубликованы данные их паспортов: в приведенном фрагменте выписки из системы регистрации на рейс Москва – Лондон были замазаны их серии и первые четыре цифры номеров. Роман Доброхотов говорит, что это было сделано для того, чтобы не нарушать закон о персональных данных.

Версий о том, зачем Петрову и Боширову понадобился доступ к лаборатории в Шпице, у Доброхотова нет. "Это совершенно непонятно. Единственное – власти Нидерладов заявили, что они в момент ареста направлялись в сторону Швейцарии именно для того, чтобы получить хакерский доступ к этой лаборатории. При себе у них было необходимое для этого оборудование, то есть не просто компьютеры – речь, очевидно, идет о том, что им нужно было получить к лаборатории физический доступ. Но тут мы вынуждены верить своим источникам и голландским СМИ на слово".

Как же Петрову и Боширову удалось после ареста в Нидерландах и высылки из этой страны попасть в Великобританию? Один из вариантов ответа лежит на поверхности: если они были агентами ГРУ, у них, как и у Шишмакова-Широкова, могло быть несколько паспортов. Впрочем, у Романа Доброхотова есть и другое объяснение, которым он пока не готов поделиться с журналистами:

"Даже если представить, что на самом деле их никто не арестовывал в Голландии, это все равно большая загадка: ведь для деловой визы (именно такую визу, как утверждает британская полиция, получали для поездки в Солсбери россияне. – Прим. РС) они должны были предоставить все документы о своем бизнесе, а никакого бизнеса, как выяснилось, у них нет. Это очень странная история, но мы уже нашли ответ на этот вопрос и опубликуем его позже".

Интервью Руслана Боширова (слева) и Александра Петрова телеканалу Russia Today, 13 сентября 2018 года

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года. По мнению британских следователей, отравляющее вещество класса "Новичок" российского происхождения было нанесено на ручку двери дома Сергея Скрипаля. Правительство Великобритании обвинило в случившемся российские власти, те в свою очередь заявили о своей непричастности к инциденту и назвали его "грубо сфальсифицированной противоправной авантюрой". Юлия Скрипаль была выписана из больницы 10 апреля, ее отец – 18 мая.

В ответ на отравление Скрипалей Великобритания 14 марта объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, обвинив Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. В знак солидарности с Великобританией российских дипломатов выслали страны ЕС, США, Канада и Австралия. Россия ответила зеркально – высылкой дипломатических сотрудников.

4 июля "Новичком" отравились двое жителей соседнего с Солсбери города Эймсбери. 44-летняя Дон Стёрджесс скончалась 9 июля, отравившийся вместе с ней 45-летний Чарльз Роули выжил. Как выяснилось позже, Роули нашел на улице емкость от духов Nina Ricci с жидкостью внутри и подарил его своей партнерше. Она попрыскала содержимым флакона себе на запястье.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала имена двух российских граждан, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль – Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным британских спецслужб, опубликовавших фото подозреваемых, Петров и Боширов являются агентами ГРУ. Мэй заявила, что отравление Скрипалей было санкционировано "на высшем уровне российского государства".

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ему известны личности Петрова и Боширова, которые якобы являются "гражданскими лицами". 13 сентября Петров и Боширов выступили в эфире телеканала Russia Today, подтвердив, что были в Солсбери. Они отвергли свою причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, сказав, что два дня подряд ездили из Лондона в этот английский город, чтобы посмотреть его достопримечательности – в частности, "знаменитый Солсберецкий собор".

16 сентября двое посетителей итальянского ресторана Prezzo в Солсбери – Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг – пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в больницу с подозрением на отравление. 19 сентября британский таблоид The Sun опубликовал интервью с Анной Шапиро, в котором она обвинила в отравлении себя и мужа Владимира Путина. 20 сентября выяснилось, что история с отравлением Шапиро и Кинга, скорее всего, была розыгрышем. Интервью было удалено с сайта The Sun, супругам грозит преследование за распространение недостоверной информации, приведшей к значительным расходам для ресторана и местной полиции.