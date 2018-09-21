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Из российских банков вывели $6 миллиардов за месяц

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  • 21.09.2018, 10:40

Отток валюты из российской банковской системы вновь ускорился.

За август корпоративные клиенты вывели со счетов 4,9 млрд долларов - на 60% больше, чем в июле (3 млрд), пишет finanz.ru.

Частично деньги ушли на погашение внешнего долга, рефинансирование которого де-факто остановилось из-за обострившихся отношений с Западом. По графику ЦБ, компаниям и банкам предстояло выплатить 3,1 млрд долларов.

Некоторые клиенты могли выводить средства из банков РФ, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции, "на опасениях введения против них жестких санкций", в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечает Райффайзенбанк.

Заявления главы ВТБ Андрея Костина о том, что долларовые вклады могут быть конвертированы в рубли, тем временем напугали население.

Физлица присоединились к корпорациям и сняли со счетов 1,1 млрд долларов. Еще 600 млн долларов вывели с депозитов в России иностранные банки.

Суммарно по кредито-депозитным операциям из банковской системы утекло 6,4 млрд долларов, в результате у ряда участников банковской системы "возник острый дефицит валютной ликвидности", говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Компенсировать его пришлось за счет резервов ЦБ: в начале сентября регулятор заливал в банковскую систему 2,6 млрд долларов через операции своп, практически рекордную в истории сумму.

Чтобы покрыть отток валюты, банки продолжили опустошать собственные счета и депозиты за рубежом, с которых было изъято 2,8 млрд долларов.

"Остальные 2,3 млрд долларов оттока банки покрыли за счет рублевых средств", - отмечает Райффайзенбанк: рубли конвертировались в валюту на рынке, усиливая давление на курс.

Запасы свободной валюты в банковской системе уменьшились до 300 млн долларов - настолько собственные резервы в виде ликвидных активов и зарубежных счетов превышали обязательства перед клиентами.

"В октябре-ноябре ситуация с валютной ликвидностью будет улучшаться", считают аналитики Райффайзенбанка: ЦБ обещал до конца года не покупать валюту рынке, риск жестких санкций с запретом на долларовые расчеты для госбанков снизился, а дорогая нефть принесет в страну 20-24 млрд долларов чистого притока по счету текущих операций.

Эта валюта покроет возможный отток нерезидентов из ОФЗ в случае объявления санкций.


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