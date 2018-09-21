Израиль передал РФ данные о сбитом в Сирии Ил-20 21.09.2018, 10:53

Документ рассказывает о действиях ПВО Асада и иранских военных.

Израильские военные передали российской стороне данные о сбитом самолете Ил-20, а также о деятельности Ирана в Сирии.

Об этом в четверг, 20 сентября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает nv.ua.

"Израильские военачальники представили доклад по ситуации, касающийся сбитого огнем сирийских систем ПВО российского самолета в понедельник ночью", – говорится в сообщении ведомства.

В дополнение, Армия обороны Израиля рассказала о текущих попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии и передать стратегическое вооружение террористической организации Хезболла.

Напомним, 18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 во время запусков ракет с французского корабля, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

В Армии обороны Израиля заявили, что "полностью возлагают ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".