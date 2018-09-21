Тонет российский «Титаник» 3 Олег Шарп

21.09.2018, 14:34

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Пассажиры первого класса уже в шлюпках.

1. CША ввели санкции против ЧВК "Вагнер", представителей Минобороны и разведки РФ. Ограничения связаны с вмешательством Кремля в американские выборы и CAATSA.

Ругайте дядюшку Трампа и дальше, утверждая, что весь антироссийский депозитарий создается вопреки, а не благодаря его воли. Но интуиция подсказывает мне, что Рыжая бестия не так проста, а история все расставит по своим местам.

Что касается разведки России... Собранная по частям информация из страны агрессора заставляет меня утверждать, что в ближайшее время грядет великий шмон во всех шпионских гнездах недоимперии. Дело в том, что Путин решил за провалы последних месяцев (Солсбери, Томос, Сирия, высылка российских "дипломатов" etc) повесить всех собак именно на разведорганы. Предвидя это, сын, невестка и внуки директора СВР Нарышкина уже обратились за получением вида на жительство в Венгрию, а генералитет ГРУ МО сидит на чемоданах в готовности отбыть в разведточки Забайкалья и Дальнего Востока.

— Сбегай, посмотри — нет ли там американских шпионов?

— О`кей, сэр!

2. Украина готовится усилить оборону Азовского моря.

Вопрос встал настолько остро, что к его решению будут привлечены западные партнеры. Мы знаем о помощи США при построении базы морской пехоты в Очакове, а потому Пентагон уже дал понять, что окажет аналогичное содействие и сейчас.

Ожидается, что с помощью дядюшки Сэма на Азове будет оборудована военно-морская база, приспособленная под ракетные комплексы "Нептун", способные поражать цели на расстоянии 250-300 км. Плюс размещение на прибрежном плацдарме подразделений ССО, подготовка противодесантных операций - в том числе с обустройством участков противоминных заграждений. Плюс наши катера и постоянное нахождение в акватории Черного моря одного из эсминцев Шестого флота США. Все мероприятия можно провести до весны следующего года, после чего следует ожидать уменьшения прыти пиратского флота РФ.

Тонет российский Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные все еще слушают речь капитана о том, что украинско-американские айсберги титаникам на пользу.

3. Заканчивая тему Залесья: россияне заявили на высшем уровне, что готовятся покинуть Совет Европы - мол их там не понимают, а также модернизировать свои ракеты в Сирии - мол, там сбивают их самолеты.

По первому пункту: воздух чище будет. По второму: теперь свои же самолеты будут сбивать более новыми ракетами - эксцесс исполнителя никто не отменял.

Олег Шарп, «Фейсбук»