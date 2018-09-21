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Акция в Бресте: Лукашенко делает из белорусов «остарбайтеров»

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  • 21.09.2018, 15:37
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Политика режима напоминает поведение оккупантов.

Два огромных плаката появились на одной из центральных улиц (ул. Карбышева) Бреста. На них проводятся параллели между судьбой остарбайтеров времен оккупации Беларуси фашистской Германией и судьба белорусских гастарбайтеров современности, сообщили Charter97.org читатели из Бреста.

«75 лет назад сотни тысяч белорусов насильно вывозились фашистами в концлагеря и на тяжелые работы в Германию. Детей отнимали от родителей, распадались семьи. Многие не выдерживали тяжелого труда, многие не вернулись на родину.

В наши мирные дни сотни тысяч белорусов вновь вынуждены покидать свои дома и семьи и ехать на заработки в Германию, Польшу и другие страны. На этот раз уже режим Лукашенко создал невыносимые условия труда в самой Беларуси. Чтобы выжить и прокормить семью, в поисках лучших условий труда и достойных зарплат белорусы вновь заполнили поезда и автобусы, идущие на запад», - прокомментировали акцию брестчане.


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