Белорусская книга вошла в список 100 лучших произведений этого столетия 21.09.2018, 21:44

«Vulture» попросил писателей и критиков назвать лучшие книги 21 века.

В канон самых важных книг современности, который журналисты составили на основании отзывов знатоков литературы, вошла «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич, сообщает «Белсат».

Несколько месяцев назад «Vulture» обратился к десяткам литературных критиков, рецензентов и писателей и своих собственных авторов с просьбой назвать 100 лучших произведений художественной литературы, поэзии, мемуаров и эссе 21 века – и теперь подвел итоги.

«Целью было не создавать зафиксированную библиотеку, а сделать расплывчатое селфи культурного момента», – пишет издание.

В итоговый список вошла книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

«Белоруска Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию в 2015 году, якобы торгует устной историей. Ее книги, однако, не имеют большого сходства с формой, как это обычно практикуется. Здесь рассказы свидетелей и жертв оркеструются, сводятся в контрпункте, и, как фуги и спуски с целенаправленными эллипсами и повторениями, редактируются, чтобы каждый голос звучал поэтично. Алексиевич точно знает, в какой степени она переделывает материал, а ее книги – лишь номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу», – пишет о ней писатель и критик Люк Санте, обозреватель «The New York Review of Books».

Светлана Алексиевич пишет в жанре художественно-документальной прозы. «Чернобыльская молитва» – одна из наиболее ее известных книг, она посвящена аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.