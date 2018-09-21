На Дмитрия Полиенко оказывается давление за месяц до освобождения 21.09.2018, 22:20

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Политзаключенного лишили возможность писать письма.

За месяц до освобождения Дмитрия Полиенко лишили свидания с отцом, возможности общаться с другими узниками и письменных принадлежностей, cообщает «Бобруйский курьер».

В бобруйской исправительной колонии № 2 усилилось давление на политзаключенного. На днях стало известно, что администрация колонии под угрозой перевода в другой отряд, запретила общаться другим заключенным с Дмитрием Полиенко. Причем некоторых из них уже наказали и эту угрозу осуществили…

Дмитрия Полиенко обыскали и забрали все письма, открытки, ручки, блокнот, записи со списками телефонов родных и уже написанную им самим жалобу, объяснив, что якобы нашли запрещенные продукты (хотя все передачи, естественно, тщательно проверяются).

Политзаключенному осталось провести в колонии около месяца – он должен выйти на свободу 24-го октября.

Все, кто хочет поддержать Дмитрия Полиенко в последний месяц его заключения, может написать ему письмо или открытку по адресу: 213800, Могилевская область, город Бобруйск, улица Сикорского, 1. ИК-2, отряд № 9.

Напомним, Дмитрия Полиенко в октябре 2016-го года осудили на два года лишения свободы с отсрочкой за будто бы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса» в Минске. А весной 2017-го года его вновь арестовали. Якобы за нарушение «назначенных» ему «правил поведения»… В итоге суд отменил отсрочку и отправил общественного активиста отбывать остаток срока в бобруйскую исправительную колонию…

Международная правозащитная организация «Amnesty International» и белорусские правозащитники признали Дмитрия Полиенко узником совести.