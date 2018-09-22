закрыть
22 сентября 2018, суббота, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Это повод для Путина!»: Филарет сделал жесткое предупреждение Московскому патриархату

  • 22.09.2018, 11:42

Московский патриархат должен понимать, что религиозные войны в Украине - это то, чего добивается российская власть.

Такое заявление сделал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в интервью "Голосу Америки". Он предупредил УПЦ МП о провокациях Кремля.

"Московский патриархат с Московской церковью является самой большой церковью в православии. Когда украинская церковь станет автокефальной и Московский патриархат сократится наполовину - у него не будет оснований бороться за первое место среди православных церквей", - подчеркнул он.

По его словам, именно поэтому Москва делает все возможное, чтобы противостоять признанию автокефалии Украинской церкви.

"Религиозная борьба - это повод для Путина вмешиваться во внутренние украинские дела, то есть защищать православную церковь. Мы наоборот не хотим, чтобы этот процесс объединения был связан с насилием. Не хотят они переходить в украинскую церковь, пусть остаются в русской церкви", - подчеркнул Филарет.

Московский патриархат уже не будет крупнейшей православной церковью, потому что есть такая же украинская церковь, заверил патриарх.


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич