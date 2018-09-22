«Это повод для Путина!»: Филарет сделал жесткое предупреждение Московскому патриархату 22.09.2018, 11:42

Московский патриархат должен понимать, что религиозные войны в Украине - это то, чего добивается российская власть.

Такое заявление сделал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в интервью "Голосу Америки". Он предупредил УПЦ МП о провокациях Кремля.

"Московский патриархат с Московской церковью является самой большой церковью в православии. Когда украинская церковь станет автокефальной и Московский патриархат сократится наполовину - у него не будет оснований бороться за первое место среди православных церквей", - подчеркнул он.

По его словам, именно поэтому Москва делает все возможное, чтобы противостоять признанию автокефалии Украинской церкви.

"Религиозная борьба - это повод для Путина вмешиваться во внутренние украинские дела, то есть защищать православную церковь. Мы наоборот не хотим, чтобы этот процесс объединения был связан с насилием. Не хотят они переходить в украинскую церковь, пусть остаются в русской церкви", - подчеркнул Филарет.

Московский патриархат уже не будет крупнейшей православной церковью, потому что есть такая же украинская церковь, заверил патриарх.