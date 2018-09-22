Неизвестные застрелили 10 человек на военном параде в Иране 22.09.2018, 11:50

Фото: twitter / Tasnim News Agency

Группа вооруженных мужчин устроила стрельбу по прохожим и солдатам во время парада в иранском городе Ахваз.

Парад в Ахвазе, который находится на западе Ирана, проводился в память о военнослужащих, погибших во время войны с Ираком в 1980-е годы. По ходу мероприятия перед толпой появились четверо мужчин, которые открыли огонь по участникам парада и по зрителям, пишет РБК.

Нападавшие успели застрелить 10 человек и ранить более 20, после чего попытались прорваться к трибуне, где находились высокопоставленные офицеры и руководители провинции Хузестан. Однако им помешали это сделать сотрудники спецслужб, которые убили двоих террористов и смогли задержать еще двоих, сообщает издание Fars.

Armed militants on Saturday morning attacked a military ceremony in #Iran’s southwestern city of #Ahvaz to mark the Sacred Defense Weekhttps://t.co/E4QwBsQuvm pic.twitter.com/OwrenPGigo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 22 сентября 2018 г.

В руководстве провинции случившееся уже назвали трусливой выходкой.

Личности и мотивы террористов пока не называются. По одной из версий, они были сторонниками группировки «Исламское государство».

В провинции Хузестан есть месторождения нефти. В прошлом в этом районе действовали сепаратисты, выступавшие за отделение региона от Ирана и возможное присоединение к соседнему Ираку.