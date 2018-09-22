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Число жертв нападения на парад в Иране выросло до 24 человек

  • 22.09.2018, 13:54
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ФОто: EPA

Боевики расстреляли военных на параде в Иране из-за трибуны.

Жертвами нападения на проходивший 22 сентября в иранском городе Ахвазе военный парад стали 24 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. Об этом со ссылкой на данные журналистов государственного телевидения сообщает телеканал Al Arabiya, пишет gordonua.com.

Ранения получили, по уточненным данным, около 60 человек.

Боевики открыли огонь по участникам парада из-за трибуны, отмечает агентство. На видео, которое агентство Fars разместило в Twitter, показано, что участники парада не сразу отреагировали на стрельбу, некоторые из них смотрели вверх, очевидно, подумав, что это салют.

Еще одно видео опубликовало в Twitter агентство ISNA.

Парад в Ахвазе был организован в рамках мероприятий, посвященных ирано-иракской войне 1980–1988 годов. Изначально речь шла о 8–10 иранских военных, погибших в результате нападения.


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