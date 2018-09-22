Глава крупнейшей частной аптечной сети вышел на свободу 3 22.09.2018, 15:34

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Леонид Томчин

ФОто: tut.by

Ранее сообщалось, что Леонида Томчина задержали по «делу медиков».

Председатель совета директоров холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин на днях вышел на свободу. Данную информацию tut.by подтвердили два источника, знакомых с бизнесменом. Ранее сообщалось, что мужчину задержали по «делу медиков».

21 сентября Томчин дал интервью Office Life. Он следующим образом ответил на вопрос о сообщениях про свое задержание в середине августа: «Сейчас я перед вами. Думаю, это и есть ответ на этот вопрос».

Более пространно Леонид Томчин рассказал о своих ближайших планах. В частности, он намерен продолжать заниматься благотворительностью, реализовывать культурные проекты в новой витебской синагоге, строительство которой спонсировал, и развивать бизнес (сети аптек «Добрыя лекi» и ADEL).

— Мы планируем продолжить совместный проект с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по мезонинному кредитованию и финансированию наших аптек. В самое ближайшее время нам предстоит плотный график рабочих встреч с представителями ЕБРР и с советом директоров холдинга. Насыщенный график и множество планов — это характерно для всей команды холдинга, в том числе и для меня, — сказал Томчин.

В январе 2018 года его компания привлекла у ЕБРР 5 млн евро на развитие розничной сети. «Данная сделка позволит за 5 лет удвоить количество аптек под брендами ADEL и „Добрыя лекi“», — говорил он на пресс-конференции. За это время общее число аптек планировалось довести до 400 во всех регионах страны.

Собеседники сказали, что бизнесмену изменена мера пресечения на не связанную с заключением под стражу, чтобы он мог управлять бизнесом.

Получить комментарий в пресс-службе КГБ Беларуси не удалось. Мобильный телефон Леонида Томчина был недоступен.

В «Аптека Групп» входят 6 розничных компаний, два медцентра, ИТ-служба и подразделение по контрактному производству лекарств, а также оптовая компания «ВитФармМаркет». В холдинге работают более 1000 человек.