Как витебская пенсионерка борется за чистоту родного города 22.09.2018, 20:18

ФОто: vkurier.by

Чиновники никак не поддерживают активистку.

Она никогда не выходит на прогулку с собакой без нескольких пакетов. Убирать за своим псом для витебской пенсионерки давно вошло в привычку. А сейчас эту привычку женщина хочет привить и другим горожанам.

Именно поэтому у пенсионерки всегда найдётся запасной мешочек – предложить такому же собачнику, как и сама. Кто-то берёт, кто-то отмахивается. Но она руки не опускает. Ведь однажды уже была вознаграждена победой за свою настойчивость, пишет «Витебский курьер».

Однако, обо всём по порядку. Знакомьтесь, Валентина Юченкова. Чтобы поговорить с этой активной женщиной, мы напросились составить компанию на прогулке с собакой Норой.

Нормы для площадок? Нет, не слышали

Валентина известна витеблянам как инициатор устройства единственной в городе площадки для выгула собак.

Да что про неё писать, – машет рукой. – Я с этой площадкой уже оскомину всем набила. Давайте поговорим про то, что важно сейчас.

И тем не менее, историю четырёхлетней давности всё-таки припомнить стоит. Началась она с конфликтной ситуации: во дворе выгуливали ротвейлера, который напал на человека. Что было причиной – то ли хозяйский недосмотр, то ли излишняя активность пострадавшего – сейчас уже сказать трудно. Но инцидент стал началом пристального внимания ко всем собачникам. Штрафы, облавы, милицейские патрули.

Тогда Валентину и Нору ситуация напрямую не коснулась. Но обострённое чувство справедливости не дало остаться в стороне. Валентина переписала места, в которых нельзя выгуливать собак. Это дворы, парки, придомовые территории…

ФОто: vkurier.by

«Но где же тогда можно?» – с этим вопросом женщина и несколько её единомышленников обратились к заместителю председателя горисполкома Дмитрию Шерикову.

Делегатов выслушали и предложили перечень мест для выгула: за торговым центром «Беларусь», на спуске к Двине, у гостиницы «Ветразь».

Сходили мы к «Ветразю», – рассказывает Валентина Юченкова. – А там тогда был неосвещённый пустырь, полный битого стекла. За торговым центром «Беларусь» – неудобный спуск. А ведь среди собачников столько пожилых людей! Мы платим налоги, а нас посылают в какие-то овраги, отхожие места. Да и находятся они далеко от дома. Как туда добраться со старой собакой, с собакой-инвалидом? Ведь далеко не всегда удаётся совместить выгул собаки и прогулку с собакой – это разные вещи.

С этого момента Валентина начала ходить по инстанциям, задавая всем одни и тот же вопрос: куда идут деньги, которые платят в качестве налога собачники и почему на них нельзя оборудовать площадку для выгула.

Чиновники кивали друг на друга, перенаправляли женщину из одного ведомства в другое, ссылались то на запреты санстанции, то на отсутствие разрешения от охраны природы, то на нехватку денег.

Место для площадки безуспешно искали целых пять комиссий, делегированных ЖРЭТом. В итоге оказалось, что никаких запретов нет, но нет и самого главного – документов, регламентирующих строительство площадок.

ФОто: vkurier.by

Другими словами, пенсионерку вынуждали ходить по разным инстанциям по одной простой причине: никто не знал или не хотел узнать, как решать вопрос.

Я долго билась, потом скачала для них информацию из интернета, там расписаны нормы по площадкам для России, – делится Валентина. – Что ж, если своего нет, надо значит чужой опыт использовать.

На приём к председателю Витебского городского совета депутатов Михаилу Портному я пошла с корреспондентом. И даже сама удивилась: мы моментально нашли с ним общий язык. Через неделю нам позвонили: покажите, где вы хотите делать площадку. Пришло 8 человек из всех инстанций во главе с главным архитектором. А ещё через неделю план площадки был готов. 1200 квадратов. Мы и мечтать не смели.

Кампания по постройке площадки, начатая в феврале, завершилась в октябре праздником с телевидением, перерезанием ленточки и шампанским.

Но Валентине пришлось столкнуться с проблемой, ещё более неприятной, чем непробиваемая стена безразличия власть имущих:

Примерно год я ходила на площадку каждое утро как на работу, всем задавала один вопрос: а вы с пакетиком? – вспоминает она. – Меня посылали, потом сорвали правила пользования площадкой вместе с доской. И мне так это всё надоело. Я забрала урны, которые сама принесла. Подумала: «Нравится вам так жить? Засирайте!» И полгода там не появлялась. Так было обидно, я столько положила труда! Через полгода иду мимо: плакаты развешаны, мешок стоит, чисто. Появились порядочные люди, навели порядок. С тех пор два года там чистота, все за собой убирают. Более того, тот, кто приходит на площадку, убирает за своей собакой и в других местах.

ФОто: vkurier.by

Как убрать город?

Сделать так, чтобы убирать во всех местах стало привычкой горожан – следующая амбициозная цель активной женщины. Но – как показала история площадки – один далеко не всегда в поле воин. Поэтому Валентина решила снова заручиться поддержкой власти. Рассказывая о своих новых похождениях она горько вздыхает:

Обращалась на прямую линию к Генеральному директору Витебского ГЖКХ Александру Кушареву, потом написала электронное письмо в облисполком. А затем записалась на личный приём.

На приём Валентина пришла с конкретной программой, как можно приучить жителей города к порядку. Но из всех предложений частично реализовали только одно: составленный Валентиной текст один (!) раз напечатали в жировках.

А в её списке целый ряд мероприятий: закупить специальные урны для пакетиков с собачьими фекалиями, развесить по городу и дать на телевидении социальную рекламу, провести круглый стол с участием всех заинтересованных служб.

ФОто: vkurier.by

Но чиновники опять начинают «перепоручать» решение конкретных вопросов друг другу:

Начальник коммунального отдела УКПП «Витебское ГЖКХ» обещал урны, –даже на них денег нет, – с горечью перечисляет Валентина. – На областном телевидении директор очень заинтересовалась идеей социальной рекламы, попросила оставить телефон для связи. Так никто мне и не перезвонил. Опять идёт «перепасовка».

Одно из предложений Валентины – организация рейдов. Пусть они будут не такими частыми. Но владельцы собак будут четко знать: в городе следят за чистотой и могут проверить в любое время.

Но ни санеэпидемстанция, ни Зеленхоз, ни ЖЭУ, ни милиция не хотят заниматься этим. Я задавала вопрос патрульным: «Ваша функция выявлять нарушителей? А куча? Может, это нарушение правил выгула, за которое можно привлечь к административной ответственности?» Милиционеры соглашаются со мной, но я понимаю, без распоряжения сверху они следить за чистотой города не будут. Видимо, придётся сходить на приём к начальнику УВД, пусть озадачит своих подчинённых. Ведь это же их обязанность – фиксировать административные правонарушения!

28 июля Валентина Юченкова позвонила на прямую линию Председателя витебского городского исполнительного комитета. И в который раз изложила свои предложения о том, как можно было бы навести в городе порядок.

Эту программу составила сама, получила одобрение экспертов первого витебского Хакатона, где презентовала её в качестве городского проекта. Ответ на обращение она получила только в начале сентября. Суть его была до боли знакома: «Готовятся материалы для круглого стола, прорабатывается вопрос размещения социальной рекламы в транспорте, в городской газете «Витьбичи» вышел материал по проблеме».

ФОто: vkurier.by

И всё бы ничего. Вот только автор этого материала – сама Валентина Юченкова, а о проработке вопроса рекламы в транспорте она слышит уже несколько месяцев.

Что ж, придётся писать в aдминистрацию Лукашенко, – резюмирует Валентина.– Ведь за месяц в среднем каждая собака оставляет на улице 6-7 кг фекалий, а у только в нашем районе их около 400. Это почти 2.5 центнера «удобрений», которыми вряд ли кто-то захочет использовать по назначению на своей даче, но которыми исправно «удобряют» тротуары и газоны города.

Вот используем мы для уборки полиэтиленовые пакетики, это же так неэкологично, – замечает собеседница на прощание. – Чем не идея для предпринимателя? Наладьте производство бумажных пакетов! Каждый день собаке погулять – минимум два пакета. А то ещё и по дороге кто-то попадётся – сунешь в руку пакет. Но для начала хоть бы к использованию полиэтиленовых приучить.

Непросто жить человеку, который пытается видеть немного шире и дальше остальных. И как хорошо, что кроме понимания ситуации у этого человека есть ещё и силы не останавливаться. И верить, что разумные решения обязательно будут приниматься и у нас.