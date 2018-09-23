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Энтони Джошуа нокаутировал россиянина Поветкина

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  • 23.09.2018, 8:03
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Британский боксер сохранил четыре пояса чемпиона мира.

Британский боксер Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина в титульном бою за право обладать поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной федерации бокса (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает pressball.by.

Чемпион защитил свои титулы, отправив россиянина в нокаут в седьмом раунде. Бой проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Это второе поражение Поветкина в карьере и первое — нокаутом. Джошуа одержал 22-ю победу (21-ю — нокаутом).


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