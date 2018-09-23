В Беларуси снова подорожал бензин

В Беларуси снова подорожал бензин4
- 23.09.2018, 8:08
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С начала года это произошло уже в 17-й раз.
С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья, «Белнефтехим» продолжает реализацию политики, направленной на поэтапное повышение цен на автомобильное топливо, сообщается на сайте концерна.
С 23 сентября стоимость топлива на всех АЗС страны повысилась на 1 копейку.
Теперь на заправках такие цены:
АИ-92-К5-Евро — 1,36 руб.
АИ-95-К5-Евро – 1,44 руб.
АИ-98-К5-Евро – 1,65 руб.
ДТ – 1,44 руб
С начала года это уже семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо. За сентябрь — четвертое. В последний раз бензин и дизтопливо дорожали 16 сентября: тогда цена тоже повысилась на одну копейку.