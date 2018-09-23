В Беларуси снова подорожал бензин 4 23.09.2018, 8:08

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С начала года это произошло уже в 17-й раз.

С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья, «Белнефтехим» продолжает реализацию политики, направленной на поэтапное повышение цен на автомобильное топливо, сообщается на сайте концерна.

С 23 сентября стоимость топлива на всех АЗС страны повысилась на 1 копейку.

Теперь на заправках такие цены:

АИ-92-К5-Евро — 1,36 руб.

АИ-95-К5-Евро – 1,44 руб.

АИ-98-К5-Евро – 1,65 руб.

ДТ – 1,44 руб

С начала года это уже семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо. За сентябрь — четвертое. В последний раз бензин и дизтопливо дорожали 16 сентября: тогда цена тоже повысилась на одну копейку.