БГК оказался сильнее победителя Лиги чемпионов: пять факторов сенсации 1 23.09.2018, 10:17

В списке побед брестского клуба пополнение: к «Райн Левен», «Вардару», «Виве», «ПСЖ» присоединился «Монпелье».

Издание pressball.by называет 5 факторов сенсационной победы БГК имени Мешкова над «Монпелье».

1. Скорость

Накануне матча Маноло Каденас называл "Монпелье", возможно, самой быстрой командой в современном гандболе и подчеркивал важность молниеносного возврата в защиту. Официальный сайт ЕГФ почему-то некорректно ведет подсчет всевозможных статистических показателей, связанных со скоростью. Но даже без цифр, исходя из одних только зрительных впечатлений понятно: БГК был быстрее французского клуба! Он чаще убегал в контратаки, стремительнее возвращался в оборону, как минимум с тем же эффектом, что и соперник, разыгрывал "быстрый центр". "Монпелье" имел преимущество в скорости лишь на старте матча. Но несколько промахов из выгодных ситуаций притормозили гостей, и дальше в отрывы стали носиться уже мешковцы. Учитывая, кто им противостоял, просто феноменально!

2. Защита

Таким образом, исход матча решался в другой фазе игры — позиционной. И здесь уже за дело взялась брестская оборона. Год назад примерно так же она лишила привычного комфорта польский "Виве". Как и тогда, фееричный матч выдали центральные защитники Горак и Потеко (Вид был хорош еще и в атаке). Удачно страховали их и держали своих оппонентов "вторые": Шилович, Обранович... Да и в целом брестчане работали быстро, четко и вдохновенно, доказывая, что защита — тоже творчество.

Что до атаки, то из героев стартового матча с "Кристианстадом" похожую феерию продемонстрировал только Джукич. Но ничего: Обрановича и Шкуринского в качестве добытчиков голов, пасов и прочих благ сменили Кулак и Джорджич.

А перехваты Юринка и Разгора! А надежность Ивича! Это был именно тот случай, когда в победу, пусть и в разной степени, вложился абсолютно каждый.

3. Пешич

Жаль, что мяч брестского голкипера от ворот до ворот, заброшенный под самую финальную сирену, в итоге не засчитали. Это был бы красивый символ вечера. Но и без него очевидно: награду MVP Пешичу вручили совершенно заслуженно. В "рамке" он оказался эффективнее самого Жерара, лучшего вратаря победного для французов чемпионата мира-2017 (41 процент надежности против 32). Этот триумф взошел во многом на бесчисленных сэйвах хорвата. На финише минувшего сезона Иван пережил необъяснимый спад. Но на старте нового мы опять увидели того Пешу, которого прекрасно знаем.

4. Тренерский штаб

Перечисляя героев, нельзя забыть и про Маноло Каденаса с ассистентами Раулем Алонсо и Роландо Пушником. В этот вечер в их исполнении было к месту абсолютно все. И тайм-аут в начале первого тайма, сбивший порыв "Монпелье" и успокоивший игроков БГК. И механизм ротации, который оказался близок к идеальному. И, в частности, Джорджич, выпущенный под гол в важнейшей атаке в концовке. Что бы ни предпринимал в соседней технической зоне Патрис Канайе, на все у брестской скамейки находился ответ. Каденаса и его штаб — с первой большой победой во главе БГК!

5. Кадровые проблемы соперника

Если отодвинуть эмоции в сторону, нужно признать: субботний вечер был, возможно, лучшим временем для того, чтобы грохнуть владельца титула. Шансы БГК увеличивали привходящие кадровые обстоятельства соперника.

Отпустить в межсезонье линейного Фабрегаса в "Барсу" — значит, безусловно, стать слабее, но это лишь один игрок из золотого состава. Лишиться из-за травмы легендарного левого крайнего Гигу — тоже не есть хорошо, но на этой позиции может сыграть чуть ли не половина команды. Однако потерять в канун поездки в Брест еще и литовского полусреднего Трухановичюса, повредившего колено...

Это уже по-настоящему серьезно. Это, считай, минус половина стартовой семерки, сделавшей "Монпелье" сильнейшим клубом Европы. И это отсутствие сразу двух основных центральных защитников...

При таких обстоятельствах ключевой задачей мешковцев было перекрыть звездный правый фланг атаки южан — Порта, Ричардсона, Кавтичника — и обслуживавшего их Диего Симонета. В целом получилось! И это тоже одна из причин субботней феерии, которая заметно повысила шансы БГК на выход из "группы смерти".

Лига чемпионов. Группа "А"

БГК им. Мешкова (Брест, Беларусь) — Монпелье (Франция) — 26:23 (13:10)

Брест. Дворец спорта "Виктория" имени А.П. Мешкова. 3500 зрителей.

БГК — Пешич, Мацкевич (н.в.); Кулак (2), Шкуринский (2), Юринок (3), Потеко (4), Ш.Ивич (3), Баранов (1), Горак, С.Разгор (1), Обранович, Сельвесюк (1), Джукич (4/1), Джорджич (4), Куран (н.в.), Шилович (1).

Монпелье — Жерар, Портнер (н.в.); Д.Симонет (4), Коссе (н.в.), Гребий (3), Ф.Петтерссон, Ричардсон (1), Кавтичник (2/1), Бонфон (1), Фостен (н.в.), Порт (6), Бинго (1), Афгур (2), Сусси, Мамдух (3).

Как играли соперники. 22.09. Вардар (Македония) — Кристианстад (Швеция) — 33:25 (19:10). Виве (Польша) — Райн Левен (Германия) — 35:32 (17:17). Барселона (Испания) — Веспрем (Венгрия) — 31:28 (17:14).

Положение команд: 1.Вардар — 4 очка (2 матча). 2.БГК им. Мешкова — 4 (2). 3.Виве — 2 (2). 4.Барселона — 2 (2). 5.Веспрем — 2 (2). 6.Райн Левен — 2 (2). 7.Монпелье — 0 (2). 8.Кристианстад — 0 (2).