«Капский первым показал – мы можем» 23.09.2018, 12:47

Как белорусы прощаются с руководителем футбольного клуба БАТЭ.

Издание ex-press.by собрало высказывания в память об Анатолии Капском.

Сергей Щурко: «Одна из самых лучших улиц Борисова должна носить имя этого выдающегося человека»

Журналист Сергей Щурко написал на своей странице в Facebook:

– Уверен, что в Борисове есть несколько десятков улиц, названных именами революционеров и деятелей советских времен, которые никогда не были в этом славном городе и пользы от которых было едва ли больше, чем вреда.

Так вот — одна из самых лучших улиц города должна носить имя этого выдающегося человека, который сделал невозможное. Ведь именно благодаря ему Европа узнала о существовании этого даже не областного, а районного центра. О том, что в Борисове есть футбол. Хороший. А иногда даже очень хороший, за который не стыдно перед немцами, итальянцами и прочими испанцами.

А еще нужен памятник — на стадионе, а лучше на въезде в город. Чтобы все знали, что родной Борисов помнит его. Это самое малое, что мы можем сделать для тебя Толя. Ты был лучшим и доказал всем, что сбываются даже самые дерзкие мечты — обычного белорусского пацана, который хотел добиться невозможного.

Александр Глеб: «Вы для меня были титаном, который проходил любые испытания»

Полузащитник БАТЭ и один из лучших футболистов в истории Беларуси Александр Глеб прокомментировал новости о смерти председателя правления клуба Анатолия Капского в Instagram.

– До сих пор не могу поверить в это. В голове неразбериха и пустота. Не могу найти слов! Как такое произошло? Анатольевич, Вы для меня были титаном, который проходил любые испытания. Глядя на вас, верил всегда, что все будет хорошо! Спасибо за все, что вы делали для всех нас!

Минское «Динамо»: «Капский искренне вкладывал все силы в развитие белорусского футбола»

– Оставаясь непримиримым соперником к любому клубу и отстаивая интересы возглавляемой им команды на футбольном поле, вне его Анатолий Капский всегда уважал мнение коллег. Всегда был открытым к общению и диалогу.

Являясь постоянным членом Исполкома АБФФ Анатолий Капский искренне вкладывал все силы в развитие белорусского футбола.

ЗАО «ФК «Динамо-Минск» скорбит о смерти Анатолия Капского и выражает соболезнования родным и близким покойного. Белорусский футбол понес очень тяжелую утрату, – говорится в сообщении.

Форум Onliner.by: «Один из немногих честных и работящих людей в верхушке»

«Он отдал все силы заводу и футбольному клубу. Он один из немногих честных и работящих людей в верхушке был».

«Человек который пр озил в Беларусь многих европейских грандов, который заставил уважать белорусский футбол в Европе. Соболезнования... »

«Не футболом был Капский силен, а характером! Тридцать лет бороться с такой болезнью. Как тяжело жить с жуткою мыслью в голове, этто знает не каждый. Но он не просто жил и боролся. Он шел наперекор своим смертельным недугам и действительно был самым счастливым человеком на свете».

Форум Трибуны: «Капский был спортивным менеджером мирового уровня»

«Боролся до последнего! Настоящий боец!»

«Вечная памяць Анатолю Анатольевічу.... Першы і пакуль апошні сапраўдны футбольны мэнеджер Беларусі, які зрабіў каманду і вывеў яе на высокі ўзровень».

«Капский был спортивным менеджером мирового уровня, человек с нуля создал самый успешный футбольный проект во всём совке по соотношению «цена-качество». Его вклад в наш футбол невозможно переоценить».

«Очень жаль, такие люди в Беларуси один на миллион»

«Это кошмар! Ушла эпоха! Спасибо Вам, Вы делали нас счастливыми на протяжении этих лет».

«Переименуйте «Борисов-Арену» в честь Капского. Будет правильно».

«Друзья, это страшное горе для всего белорусского футбола. С сегодняшнего дня он уже никогда не будет прежним. Давайте хотя бы на сегодня забудем о клубных пристрастиях, войнах, перепалках и всём остальном. И выразим соболезнования всем, для кого этот человек не был безразличен. А я уверен, что таких людей в нашем футболе нет. Да, многие Анатолия Анатольевича, мягко говоря, недолюбливали, но безразличным он не был ни для кого. Ни для друзей, ни для недоброжелателей. И это - огромное дело.

Он сделал очень и очень много хорошего. И за это ему - низкий поклон и светлая память. Анатолий Анатольевич, спасибо за всё! Пока мы живы, мы будем Вас помнить!»

Форум Прессбола: «Он первый, первый показал – мы можем»

«Человек-ледокол, который проложил путь для всего белорусского спорта. Люди поверили в себя. Поверили и начали считать себя равными великим клубам. Ментальный тренер-практик… Он первый, первый показал – мы можем».