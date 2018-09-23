На мессу Папы Римского в Каунасе пришли более 100 тысяч человек 23.09.2018, 14:20

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В своей речи понтифик почтил память боровшихся за независимость Литвы.

Папа римский Франциск в воскресенье, 23 сентября, в ходе апостольского визита в Литву провел публичное богослужение в парке Сантакос в Каунасе. По оценке организаторов, на службу пришли более 100 тысяч человек, сообщает dw.com.

По данным портала Delfi, билеты на мессу приобрели 90 тысяч человек. Люди начали собираться в парке накануне чтобы "занять лучшее место и получить возможность прикоснуться к папе", сообщил корреспондент издания.

Понтфик приехал на службу на открытом папамобиле, приветствуя собравшихся. Перед началом мессы к верующим обратился епископ Кястутис Кевалас, отметив, что поддержка церкви очень важна для закрепления свободы Литвы. "Мы преодолели внешнюю оккупацию. Мы знаем, что значит стоять с молитвой даже перед танками, что значит стоять на "Балтийском пути" и переживать единение", - приводит слова священника агентство BNS.

"Литва все еще содрогается при упоминании о Сибири или гетто"

В своей проповеди понтифик почтил память жертв нацистского режима и советской оккупации. "У старших поколений еще остались шрамы, полученные в период оккупации, тоска по депортированным, мучительная неизвестность о тех, кто так и не вернулся, а также стыд за тех, кто был доносчиками и предателями, - сказал Франциск. - Каунас знает об этом. Подтвердить это может вся Литва, которая все еще содрогается при упоминании о Сибири или гетто Вильнюса и Каунаса".

Понтифик также призвал заботиться о социально уязвимых группах людей, в частности этнических меньшинствах, и не поддаваться честолюбию.

Накануне в Каунас прибыли более тысячи паломников из Украины, Беларуси, Польши, Латвии и России, которые были размещены в школах. Во второй половине дня понтифик посетит Музей оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ в Вильнюсе. Апостольская поездка главы Римско-католической церкви по странам Балтии продолжится визитом в Ригу 24 сентября и в Эстонию - 25 сентября.