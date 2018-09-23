Комментатор ЕГФ-ТВ: С начала матча и до свистка болельщики БГК были по-хорошему сумасшедшими 1 23.09.2018, 21:27

Комментатор ЕГФ-ТВ впечатлен победой Бреста над лучшей командой Европы.

В субботу БГК в Лиге чемпионов обыграл «Монпелье» – действующего победителя турнира. Европейская федерация гандбола окрестила встречу в Бресте матчем тура, и для хозяев все закончилось благополучно – 26:23. По горячим следам впечатлениями от поединка с нами поделился комментатор ЕГФ-ТВ Крис О’Райли. Он впервые приехал во Дворец спорта «Виктория» и, судя по всему, остался под впечатлением, пишет «Трибуна».

Про арену

– Это моя первая поездка в Беларусь, но в последние три года я видел множество матчей БГК на ЕГФ-ТВ. Уже тогда хотелось прочувствовать атмосферу арены, на экране она всегда выглядела очень хорошо. Это не самый большой зал, но поддержка очень особенная и мощная.

С начала матча и до финального свистка болельщики были по-хорошему сумасшедшими. Мне очень понравилось, как они взаимодействуют с игроками. В пример можно поставить Дарко Джукича. Каждый раз, когда он забивает гол, он поднимает с ног всю арену. И это замечательно, что такая тесная связь с публикой сложилась даже у новичка. Он здесь всего два дня, но уже в доску свой.

Про матч

– Мы уже можем видеть, как Маноло Каденас меняет команду. Она стала более раскрепощенной. Гандбол брестчан стал быстрее, контратаки действительно хороши. Самое забавное, что они наказали “Монпелье” именно в том стиле, в каком “Монпелье” привык наказывать соперников. Они накормили французов их же горькими пилюлями.

Защита сыграла на невероятном уровне. Пешич сделал ряд невероятных сэйвов. Центральный блок и вся защита в целом были очень сильны. И главное, они вообще не сбавляли обороты, хорошо бегали в отрывы. В то же время хозяева четко понимали, когда можно снизить темп.

БГК показал очень привлекательный гандбол. На него было приятно смотреть.

Про турнирные перспективы

– Две победы в двух матчах – это впечатляет. Было очень-очень трудно. Думаю, это потрясающий старт.

Мне очень нравится задняя линия. Шесть игроков могут менять друг друга без потери качества. На каждой позиции два равноценных исполнителя. Защита и голкипер хорошо чувствуют друг друга. В клубе отличные игроки на флангах. Юринок и Джукич несут много опасности.

Впереди еще матчи с очень сильными соперниками. Но БГК осознает свою мощь. Все самое сложное еще впереди. Но, как сказано на баннере, время писать историю. И я думаю, что четвертьфинал – вполне реалистичная цель. У БГК есть все, чтобы попасть в восьмерку лучших команд Европы.