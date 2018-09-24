СМИ: Трамп начинает крупную кампанию против Китая 24.09.2018, 9:15

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В ней примут участие сразу несколько американских ведомств.

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует в течение нескольких недель начать крупную кампанию против Китая. Об этом сообщили два источника знакомых с ситуацией, пишет портал Axios (перевод – РБК).

По их словами, в ней примут участие администрация президента США, министерства юстиции, торговли и Пентагон. В том числе, администрация президента хочет опубликовать новую информацию о враждебных действия КНР по отношению к американскому частному и государственному сектору. Кроме того, чиновники Белого дома объявят о том, что Китай принимает «активное участие» в кибератаках, вмешательстве в выборы и ведет промышленную войну, в том числе с помощью кражи интеллектуальной собственности, сообщил источник в администрации Трампа.

Также Белый дом предоставит информацию в поддержку своей позиции против Китая. «Мы покажем, как китайцы внедрились в США и что мы сделаем, чтобы противостоять этому», — сказал собеседник портала. Источник также сообщил, что инициатором этой компании стали ведомства, отвечающие за национальную безопасность. По его словам, вопрос о кибератаках все чаще поднимается на совещаниях у президента.

Во вторник, 18 сентября, Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. Они вступили в силу в подельник, 24 сентября. Тарифная ставка составила 10% в 2018 года, а с января 2019 года она поднимется до 25%. Американский лидер отметил, что если китайская сторона предпримет ответные меры, то Вашингтон введет пошлины на дополнительный импорт в размере $267 млрд. В этот же день Пекин сообщил, что в ответ введет пошлины на импорт из США в 5% и 10% на общую сумму $60 млрд.

В четверг, 20 сентября, США ввели санкции против департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директора Ли Шанфу, за то, что они купили у России истребители Су-35 и зенитно-ракетные комплексы С-400. Ограничения были введены в рамках закона, который предусматривает санкционные меры за торговлю с российским оборонно-промышленным комплексом. В субботу, 22 сентября, Китай отменил участие своих представителей в нескольких совместных мероприятиях с США, в том числе симпозиуме по поддержанию международной безопасности на море.