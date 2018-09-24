Гончаренко отказался от пресс-конференции после матча со «Спартаком»
- 24.09.2018, 9:08
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Главный тренер московского ЦСКА улетел, чтобы проститься с Капским.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1), сообщает pressball.by.
Сразу по окончании встречи специалист улетел в Беларусь на похороны президента БАТЭ Анатолия Капского, скончавшегося 22 сентября.
Общаться с журналистами место Гончаренко отправился Сергей Овчинников.
В послематчевой пресс-конференции вместо Виктора Михайловича примет участие Сергей Овчинников - главный тренер уехал в аэропорт и срочно вылетает в Минск в связи со смертью друга— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 сентября 2018 г.