закрыть
24 сентября 2018, понедельник, 10:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Гончаренко отказался от пресс-конференции после матча со «Спартаком»

  • 24.09.2018, 9:08
  • 1,568

Главный тренер московского ЦСКА улетел, чтобы проститься с Капским.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1), сообщает pressball.by.

Сразу по окончании встречи специалист улетел в Беларусь на похороны президента БАТЭ Анатолия Капского, скончавшегося 22 сентября.

Общаться с журналистами место Гончаренко отправился Сергей Овчинников.


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка - здраднік
Лукашэнка - здраднік Мікола Статкевіч
Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org