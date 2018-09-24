Жители Боровлян борются с властями за лес 24.09.2018, 10:18

В Боровлянах под школу рубят лес, хотя рядом есть пустое поле.

Местные жители собрали 6500 подписей против застройки. И это далеко не первая попытка донести до властей свою точку зрения на будущее инфраструктуры своего района, передает «Белсат».

Жители Боровлян обсудили с местными властями отчет об оценке воздействия на окружающую среду объекта «Детский сад - средняя школа», который должен возникнуть на месте лесного массива.

«Перед заседанием мы изучили отчет ОВОС, и, к сожалению, про какую-то всесторонность, объективность этого документа не приходится говорить. Все однобоко, и, очевидно, главное было доказать, что рубить нужно, других мест для постройки нет», - говорит жительница Мария Войтович.

Однако место есть, отмечают местные: это огромное поле рядом. Согласно корректировке генерального плана, на этом месте также запроектированы два детских сада и одна школа, а также многоквартирное жилье. Получается, что значительная часть социальных объектов будет сконцентрирована практически в одном месте, и это довольно далеко от существующих массивов многоквартирной застройки.

«Когда мне было 10 лет, я приезжала сюда за ягодами и грибами. И ходила по лесу. Здесь были только несколько трехэтажных старых дома на улице 40 лет Победы. Больше ничего - остальное был лес. Люди вырубили лес, поставили дома, а что сейчас уперлись в этот пятачок?», - говорит местная жительница Татьяна.

Власти же утверждают, что «делают все возможное», чтобы расширять инфраструктуру района, однако фактически в том же микрорайоне Зеленый Бор местным жителям до сегодня не хватает дополнительной школы и сада, к которым можно добраться пешком.

«Когда мы еще заселялись в 2008-2009 году, говорили, что со временем будет пристройка к школе, которая позволит нашим детям учиться рядом с домом. Но как-то все затихло, а воз и ныне там, - замечают жители Зеленого Бора. - На машине ехать, потом в школу отвозить и забирать. Потом в музыкальную везти. Ну, матери разве что работать не нужно, чтобы заниматься образованием детей и заниматься развозкой по садам, школам».

Чтобы доказать нецелесообразность вырубания леса, местные жители заказали параллельно с государственной оценкой воздействия на окружающую среду будущего объекта оценку ученых из Национальной академии наук.

«В отчете об ОВОС упоминается только один краснокнижных вид, который там нашли. А ученые Академии наук на заседании утверждали, что там есть как минимум второй вид краснокнижных растений и, возможно, там тоже есть краснокнижные насекомые. А три краснокнижных вида - это фактически повод, чтобы объявить эту территорию местным заказником», - говорит Григорий Федоров из общественного объединения «Экодом».

В любом случае времени на доработку и корректирование генерального плана еще немного есть - общественные обсуждения по этому вопросу продлятся до 25-го сентября.