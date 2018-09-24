В интернете запустили сайт в поддержку политзаключенного Ильи Воловика 24.09.2018, 15:15

Илья Воловик

Друзья активиста сообщают, что на него в колонии оказывается давление.

Друзья осужденного по так называемому «делу антифашистов» Ильи Воловика призывают помочь семье заключенного, находящейся в тяжелом финансовом положении, сообщает «Белсат».

Друзья Воловика сообщают, что заключенный имеет проблемы со здоровьем, а в колонии на него оказывается давление. Кроме того, в течение последнего года он потерял отца и бабушку, с которыми ему не дали попрощаться.

«Илья очень переживает, что не имел и не имеет возможности попрощаться с близкими людьми, – рассказывает подруга заключенного Марина Носенко, – Ильи выписывают антидепрессанты. Ему нужно делать УЗИ почек, так как в них камень. Далее, конечно, нужно лечение. Письма его не доходят, ему письма тоже не все передают».

Мать, жена и дочь Воловика находятся в очень тяжелом финансовом положении, имея долги по кредитам за услуги адвокатов. Реквизиты, по которым можно перечислить помощь родственникам, можно найти на сайте в поддержку Воловика.

В октябре будет 2,5 года как Илья Воловик находится за решеткой. Он отбывает наказание в исправительной колонии №15 в Могилеве.