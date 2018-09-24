Погода в Беларуси: на неделе будет от -3 до +20 °С 1 24.09.2018, 19:16

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Синоптики рассказали о погоде на неделе.

В прошедшие выходные в Беларуси закончилось климатическое лето. И в последнюю неделю сентября преобладающее влияние на погоду в стране будут оказывать атлантические циклоны — к нам пришла осень. В начале недели атлантический циклон, путь которого проходит через территорию нашей страны, принес дождливую и ветреную погоду. Во вторник циклон переместится на центральные районы России. Дожди ослабеют, но в тылу циклона на территории нашей страны сохранится сильный порывистый ветер. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

25 сентября, во вторник, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Во многих районах страны сохранится сильный порывистый ветер, ночью местами по северо-востоку порывы ветра ожидаются до 22−27 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит +3…8 °С, максимальная температура днем всего +7…13 °С.

В среду, 26 сентября, территория Беларуси окажется ненадолго в области повышенного давления, ночью будет без осадков, но холодно — минимальная температура воздуха ночью понизится до +1…6 °С, местами заморозки до 0…-3 °С. Днем на северо-западную половину Беларуси будут оказывать влияние атмосферные фронты очередного североатлантического циклона, и там ожидаются дожди и сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха днем по стране составит +8…15 °С.

27 сентября, в четверг, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. Ожидается ветреная и дождливая погода. Температура воздуха минимальная ночью +4…10 °С, максимальная температура днем +10…16 °С, по юго-западу до +18 °С.

В пятницу, 28 сентября, сохранится неустойчивая, но довольно теплая погода. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +3…10 °С, максимальная днем +10…16 °С, по югу +17…20 °С.