Голод против страха Саша Сотник

24.09.2018, 19:45

САША СОТНИК

Стратегически путинисты уже проиграли.

Путинисты так победоносно бомбили мирных сирийских жителей, что крайне изумились, когда их начали сбивать в воздухе. Причем, «дружественными силами» Асада. Премьер-министр Израиля Нетаньяху возложил ответственность за сбитый Ил-20 на руководство Сирии, а сам Асад долго отмалчивался, и лишь на третьи сутки «выразил соболезнования». За это время Кремль прошел трудный психологический путь: от истерики буйно-помешанного до смирения овцы. Сначала Путин заявил, что «сделает шаги, которые заметят все», и мир затаился в ожидании веселого шоу: то ли разобьет яйца Шойгу с разворота, то ли проскачет по Кремлю верхом на Медведеве. Но ничего не случилось: дзюдоист утерся и принял удар по щам как должное. Он всегда так поступает, ибо путинские показательные угрозы предназначены исключительно для внутреннего пользователя – чтобы «советский Лох цепенел». И он цепенеет. У него создается впечатление, что «Путин снова всех напугал, и нас срочно зауважали». Так и работает пропаганда: ничтожество обряжают в сияющие доспехи и подсвечивают всеми цветами радуги. Оно сияет и переливается в кадре, а то, что за кадром трудится дюжина имиджмейкеров, отгоняющих мух от пахучего объекта – сие зрителю видеть не положено, а то голова лопнет от когнитивщины.

Впрочем, Лох начинает о чем-то догадываться. Он озирается по сторонам и принюхивается к атмосфере. А в ней, скрепной, витают подозрения, что родимая власть вновь вознамерилась всех кинуть. Та тоже понимает, что Лох наморщился, и начинает врать с утроенной силой. К примеру, торжественно заявляет, что вот-вот доведет минимальный размер оплаты труда до 11 280 рублей. А Лошара смотрит на курс «зеленого» и подсчитывает, что это – 168 долларов, и то – пока вражья бумажка стоит 67 рублей. А она обязательно подорожает: и до 80, и до 100, и это – не предел. 168 долларов в месяц – это еще не Конго, но направление вполне африканское. Правда, на сегодняшний день «минималка» в России составляет и вовсе 139 долларов! Казалось, бы – прогресс, вызывающий «чувство глубокого удовлетворения», но волны экстаза отступают перед цифрами премиальных, выплаченных топ-менеджерам «Роснефтей», «Газпромов» и прочих жрецов олигархата, насосавших за полгода более 10 млрд. рублей. Но и это еще не все. Бандиты понимают, что для подельников нужна дополнительная мотивация. Согласно проекту федерального бюджета, к 2021 году правительство намерено увеличить бюджетные ассигнования на «материальную мотивацию» госслужащих до 284 млрд рублей, что на 184 млрд рублей больше, чем предусмотрено действующим законом. Здесь есть от чего озвереть, но инерция «невмешательства в политику» среди обывателей еще сильна. Путь от кухни до публичного возмущения может занять от нескольких месяцев до нескольких лет – в зависимости от скорости опустошения желудка. Но и этот путь будет загроможден «демотиваторами» со стороны режима: полчищами ОМОНа, Росгвардии и самой передовой техникой по разгону и подавлению. К услугам возмущенных – бронемашина «Стена», щиты с электрошокерами, водяные бомбы, сбрасываемые с вертолетов – все для души и обострения ощущений. Путин любит тебя, Лох цепенеющий. Особенно – в упакованном виде: в автозаке или деревянном ящике. В таком положении ты не мешаешь, посему – продолжай просиживать диван, пока не вынесут в сторону морга…

Деньги и власть – два сообщающихся сосуда, наполненных человеческой кровью. Она никогда не проливается «просто так». И Полоний-210 «просто так» в чай не попадает, и «Новичок» на дверные ручки не наносится, и кокаиновые дорожки из Бразилии не пролегают «просто так». Спецрежим со специнтересами ведет свои грязные спецдела в рамках спецопераций, в которые вмещаются и войны с терактами, и убийства – массовые или точечные. И пропаганда, и кибератаки, и вмешательства в выборы, и отмывание грязных денег – все это координируется из единого центра, находящегося в Кремле. И до тех пор, пока Запад будет распылять силы в борьбе с «отдельными проявлениями агрессии» - путинизму ничто не угрожает. Кремлю даже выгодно, чтобы борьба шла в определенных «очагах возгорания», отвлекая внимание от самого Центра принятия решений. Кремль разжег «проблему европейских мигрантов»? – тушите её, а в это время Кремль подожжет где-нибудь в другом месте. «Гасить» надо сам Кремль, не отвлекаясь на частности. Будет уничтожен он – исчезнут и проблемы, порожденные его неуемной деятельностью. Главное – делать это быстро, не давая противнику времени на подготовку.

Пакет санкций «из Ада» не станет смертельным именно потому, что у путинистов есть время смягчить удар. Понятно, что инициативы Костина, поддержанные Минфином, имеют под собой цель «отжать валюту» у населения. И эта цель так или иначе будет достигнута – пусть даже путем создания «черного рынка» с последующим взятием его под контроль теми же спецслужбами. Силовики подвижны и всемогущи, они заполонили собой все структуры управления, и в подобной ситуации эффективным может быть только Его Величество Эмбарго. Тотальный запрет на экспорт и импорт вкупе с замораживанием счетов и всех без исключения совместных проектов. Никаких «Северных потоков», никаких движений средств условных «абрамовичей и фридманов», никаких контактов на высоком внешнеполитическом уровне, аннулирование виз всех родственников российских чиновников, арест их собственности на Западе и запрет на въезд в США и страны Евросоюза. Полная изоляция Кремля с официальным ультиматумом: «Либо вы немедленно начинаете процесс декриминализации Кремля, либо мы отрубаем все ваши связи с современной цивилизацией». Этот удар по единому Центру внесет раскол в неоднородные «элитки», а ускорение данному процессу придаст и копошащийся внизу «Лох», который стремительно выйдет из состояния оцепенения. Ибо жрать станет нечего, и задница живо поднимется с дивана, после чего усадить её обратно станет весьма проблематично. И здесь уже вопрос времени: надолго ли за рулем машины «Стена» останется сотрудник Росгвардии, если он точно будет знать, сколько денег ежедневно ворует лично у него Золотов? Насколько яростно будет избивать людей сотрудник ОМОНа, если его родителей - людей предпенсионного возраста – как раз накануне уволят с работы без шансов на трудоустройство?

Чекисты – прекрасные тактики, обеспеченные ресурсами – захваченными и наворованными. Но стратегически они уже проиграли. Можно долго отравлять все окружающее пропагандой и страхом, но однажды голод и отчаяние все равно окажутся сильнее.

Саша Сотник, sotnik-tv.com