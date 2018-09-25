Курт Волкер: США знают все о составе и численности войск РФ на Донбассе 2 25.09.2018, 8:45

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Курт Волкер

Основу оккупационных войск составляют российские кадровые офицеры.

США располагают данными о количестве, организации и командовании регулярных войск РФ на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Эху Москвы.

Волкер напомнил, что помимо регулярных войск РФ активно привлекает к участию в гибридной войне против Украины военных-контрактников.

"Мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений", - подчеркнул он.

Спецпредставитель США напомнил о том, что непосредственное управление "армейскими корпусами" оккупационных войск осуществляют офицеры Вооруженных сил РФ.

"Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", - подчеркнул дипломат.