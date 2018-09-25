Глас народа: «Разве за МКАД люди второго сорта?» 25.09.2018, 9:59

1,444

Фото: БелТА

Как активисты борются с властями за пределами Минска.

Поговорим о местном самоуправлении. Вообще-то очень многие убеждены: его в политической природе Беларуси нет! Но хватает и более сдержанных оценок ситуации. Перепроверяя различные мнения, отъехал за три десятка километров от Минска. В Дзержинский район — самый близкий от столицы, пишет журналист «Солидарности» Александр Бойчун.

Марина Мокас — активистка из окраинного микрорайона на улице Тихой. Ее знают очень многие: беспрерывно звонят, пишут в «личку». Либо делятся идеями, либо просят помощи — как пробить оборону власти?

— Да не обороняется она: это король горы, нет — неприступная крепость, дело которой вершить и не пущать, — поправляет меня мама пятерых детишек.

Она на взводе: недавно звонил «депутат палаты представителей», к которому Марина обращалась за помощью. На первый взгляд — по пустяковому делу: помочь с реконструкцией детской площадки, одной на десяток высоток с Тихой. Опуская детали, замечу, что там как началось с проектировочных, договорных косяков еще при закладке дома, так и продолжается неразбериха, кому же то счастье-несчастье принадлежит. Исполком в конце концов отрубил: пусть жильцы сбрасываются по пятерке на аттракционы, а за ним лишь монтаж. Но люди уперлись: пусть власть платит, это ее долг!

— Наш самый большой начальник никак не хочет понять, что тут дело не в гордыне, а в бедности: сплошь многодетные, а зарплаты какие? Когда вы получаете 200 рублей, пятерка оттуда пустяк? Нет, это молоко и хлеб для семьи на ужин. Я и попросила «палаточника» повлиять на исполкомовцев, вразумить их, но в ответ прозвучало, что Мокас разэтакая, ей же пошли навстречу, предложили собрать буквально крохи, а хочется дармовщинки!

Пока Марина кипятится, просматриваю созданный ею городской вайбер-чат. Отлично развивается: в день по десятку новичков, куча просьб, жалоб и — что очень важно — идей. Часто совершенно необычных. Например, плюнуть на городскую новогоднюю елку и организовать свою, посредине двора. Чтобы всем утереть нос и не ударить в грязь, начать нужно уже сегодня.

То есть просчитать, по сколько надо скинуться, дальше — организовать столы, продумать иллюминацию, музыку, что-то типа дружины… Уже нашлись плотники и «математики», отыскали МАЗ для вывоза лесной красавицы — праздник должен удастся!

— А знаете, почему мы решили проигнорировать городской? Это не демарш: просто нет транспорта, дорога не чистится, а топать надо больше, чем два километра! С детишками… Мы что — не люди? Вот почему на Тихую автобусы ходят всего три раза в день? Почему остановка возле нас — аж за километр? Почему нет аптеки? Почему школу не строят? Детсады где? Резервация какая-то! Вот я и хожу, вот я и пишу, доказываю…

В ответ же слышу из разных кабинетов: сутяжница, «доставучка». Ну что — не обидно? Я, мы разве за себя хлопочем? Да нет, это же дело города, исполкома, чиновников, депутатов — они спасибо должны сказать! Ага, дождешься… Уточню напоследок: это заботы и мои, и моих соседей — наши общие.

— Я только из Минска: весь центр в тысячах красивых флажков в честь праздника города. А мы тут морокуем, как копеечным скотчем «обновить» прошлогоднюю растяжку о Дне Фаниполя… Да, понимаю: столица — одно, а мы — другое. Но послушайте, разве здесь люди второго сорта? Разве у нас не платят налоги? Но вместо бюджета — дырка от бублика, - возмущен Алексей Сыромолотов, активист из Фаниполя.