На среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности 25.09.2018, 16:51

Сложные погодные условия в Беларуси сохранятся в ближайшие дни.

Сложные погодные условия в Беларуси сохранятся не только сегодня, 25 сентября, но и в ближайшие дни. В среду и четверг ожидается сильный ветер. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

«25 сентября, во вторник, сохранится ветер порывами 15−20 м/с, ночью местами по городу до 22−25 м/с. Днем 26 сентября, в среду, во второй половине дня ожидается усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду. В четверг, 27 сентября, сохранится усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — рассказали в Белгидромете.

Синоптики и спасатели напоминают о соблюдении элементарных правил при шквалистом ветре: необходимо убрать вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).