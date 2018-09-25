На «Могилевдреве» произошел взрыв 6 25.09.2018, 21:37

2,480

(Обновляется) Есть пострадавшие.

В Могилеве на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв, 6 человек пострадали.

На месте происшествия работают спасатели. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны, передает nn.by.

Взрыв произошел в 18.30, пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии пока не сообщается.

Как сообщил БелТА официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский, пока неизвестно, что конкретно взорвалось.

«Произошел хлопок, взрыв. Что конкретно – пока говорить рано. На месте работает комиссия», – отметил Вадим Врублевский.