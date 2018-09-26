В Беларуси будут строить квартиры-лилипуты 33 26.09.2018, 7:39

8,312

Государство намерено сократить жилплощадь на 15%.

Минстройархитектуры предлагает строить квартиры с уменьшенной площадью.

Об этом сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, комментируя проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года, который обсуждался сегодня на заседании президиума совмина, передает БелТА.

"Мы намерены предложить планировки квартир (такая задача уже стоит), которые будут оптимизированы по сравнению с тем, что сейчас есть на рынке, чтобы максимально оптимизировать стоимость самой квартиры. То есть минимум на 10-15% уменьшить площадь предлагаемых однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир", - рассказал Микуленок.

Что касается качества работ, то, как считает Микуленок, это не вопрос стратегии до 2025 года, а текущий вопрос ответственности всех задействованных в строительстве.

Госзастройщики также будут активнее работать на рынке индивидуального жилищного строительства. "Основные пункты развития строительной отрасли - это ориентация на массового потребителя. Однозначно будем воевать за рынок индивидуального строительства. Там работают в основном частные предприниматели, но мы намерены отвоевать часть рынка", - заявил министр.

Одно из предлагаемых новшеств - создание электронной базы строительных объектов, что, по предварительным оценкам, поможет сократить документооборот в два раза. Такая электронная система аккумулирует весь документооборот процесса строительства (от первоначальных разрешений на строительство до документов на снос объекта). Это позволит в нужный момент при реконструкции, капремонте найти необходимые документы, что сегодня бывает проблематично сделать, пояснил Микуленок.

Минстройархитектуры также займется обновлением кадров в отрасли и внедрением новых технологий, в том числе для максимальной переработки отходов в промышленности.