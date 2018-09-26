Четыре провала: для Путина готовят разъяснение «новой реальности» 1 26.09.2018, 8:49

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В рейтинге хозяина Кремля не осталось прочности.

По результатам осенних региональных выборов власть в РФ уступила четыре губернаторских кресла из 22. В политическом блоке Кремля готовят разъяснения «новой реальности» и не рекомендуют Владимиру Путину публично ввязываться в предвыборные страсти, сообщает RTVI.

«Элемент неожиданности присутствует», — прокомментировал итоги вторых туров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Собеседники RTVI в администрации президента РФ признали, что четыре проигранных региона — это расплата за пенсионную реформу. Но с другой стороны людей удалось отвлечь от улицы. Протесты 22 сентября, которые организовали коммунисты, были немногочисленными, хотя на этой неделе в Госдуме предстоит второе и третье чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста.

На второй тур выборов пришло больше избирателей, чем на первый. Например, во Владимирской области явка увеличилась на 5% (33 и 38,2% соответственно), в Хабаровском крае — на 10% (36 и 47,5%). В администрации президента считают, что активность связана с тем, что «люди поверили в то, что могут повлиять на исход голосования». «На вторые туры пришел протестный электорат, — сказал собеседник RTVI. — Лучше пусть ходят на выборы, чем на акции протеста».

По сведениям RTVI, заранее сценарий второго тура не был просчитан, и Кремль принимал ситуативные решения. В частности, подвела социология, которая дала ошибочную картину настроений населения. «Люди врут социологам, а они к этому не готовы», — пояснил источник в «Единой России». Партия до сих пор не заказывала исследования общественного мнения, надеясь на «партнеров» со Старой площади. Теперь единороссы задумались над тем, чтобы обзавестись собственной социологией и прогнозной аналитикой.

Происходящее в предвыборных регионах шокировало многих прибывших на место представителей партии власти. «Орлову снесла народная злоба», «Сипягин был раздавлен победой», «технологии, подтасовки — все было бессмысленно», — так описали происходившее во Владимирской области сразу несколько собеседников из «Единой России».

Между тем, по сведениям RTVI, некоторые функционеры не так давно получили государственные награды и ордена за выборы президента, состоявшиеся в марте. «Согласования, оформление», — поясняют чиновники задержку.

Выборы с непредвиденным исходом потребуют от федеральных властей выработать новую политическую стратегию и рекомендации для элит. Политический блок Кремля готовит разъяснения. Первый замглавы АП Сергей Кириенко намерен публично рассказать, наступила ли в политике «новая реальность» и как ее надо оценивать. «Нужно избежать неправильных трактовок», — говорят в АП. Формат выступления пока обсуждается.

Бюро высшего совета «Единой России» 23 сентября рекомендовало соратникам активнее вступать в коалиции, в том числе, с другими партиями. Председатель высшего совета Борис Грызлов предложил «сформировать новую модель партийно-общественного диалога». Например, в Приморье новому кандидату, который придет на место проигравшего Андрея Тарасенко, партия может рекомендовать либо самовыдвижение, либо поддержку межпартийной коалиции.

В АП говорят, что прежде, чем принять решение о назначении нового врио, получат результаты исследования по электоральной привлекательности претендентов. Более тщательно по этому критерию будут исследоваться и кандидатуры новых врио в тех регионах, где осенью запланирована досрочная смена руководства. В 2019 году завершаются полномочия глав в Мурманской, Курской, Волгоградской, Астраханской областях, республике Алтай, Башкортостан и других регионах.

Может быть переосмыслен и формат встреч президента Владимира Путина с будущими врио. Например, ошибкой стала встреча президента с временным главой Приморья Тарасенко между первым и вторым туром выборов. Общение с главой государства не спасло его от поражения, зато обнаружилось, что запаса прочности нет в рейтинге самого Владимира Путина.

В Кремле опровергли появившуюся в телеграмм-каналах и региональных СМИ информацию о том, что президент посетит Хакасию накануне второго тура. «Нет таких планов, это было бы неправильно», — пояснили RTVI в администрации президента.

В минувшее воскресенье действующие губернаторы Владимирской области и Хабаровского края проиграли представителям ЛДПР во втором туре выборов. Разрыв между соперниками в обоих регионах не оставил шансов представителям партии власти. В Хабаровском крае он составил около 40%: депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал (69,6%) опередил губернатора края Вячеслава Шпорта (28%). Во Владимирской области разрыв — примерно в 20%: глава региона Светлана Орлова (37,5%) уступила депутату законодательного собрания от ЛДПР Владимиру Сипягин (57%).

Действующие главы регионов не смогли победить также в Хакасии и Приморском крае. В Хакасии Виктор Зимин после первого тура выборов 9 сентября отказался от дальнейшей борьбы, и выборы в республике отложили на две недели. В Приморье итоги обоих туров 16 сентября отменили из-за нарушений при подсчете голосов.