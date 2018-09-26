Активистка из Калинковичей в ООН: Да, я приняла участие в митинге с бело-красно-белым флагом 26.09.2018, 11:45

Тамара Зайцева во время задержания

Фото: tut.by

Белорусским властям придется ответить за нарушение прав на свободу собраний.

Получившая за солидарность с профсоюзом РЭП крупный штраф активистка с Калинкович Тамара Зайцева подала жалобу в Комитет ООН по правам человека. Женщина считает, что белорусские власти нарушили ее права на мирное собрание и выражение мнения, сообщает «Гомельская весна».

Попытки отменить денежный штраф на национальном уровне успеха не принесли - Мингорсуд, где обжаловался штраф, стал на сторону властей.

В жалобе в Комитет по правам человека заявительница обращает внимание, что присужденный ей штраф в два раза превышает размер ее месячной пенсии, а само наказание является непропорциональным содеянному.

«Даже если я приняла участие в стихийном митинге, держа в руках бело-красно-белый флаг, государственные агенты обязаны были оценить мои действия исходя в первую очередь из международных обязательств нашей страны в области прав человека, а именно, доказать целесообразность введенных на мои права ограничений», - заявляет Тамара Зайцева.

Правозащитник и правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко отмечает, что после оглашения приговора лидерам профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику у Дома правосудия фактически возникло стихийное мирное собрание.

«Национальный закон вообще не предусматривает порядок проведения, как в данном случае, стихийных собраний. Следовательно, любое стихийное собрание априори у нас считается незаконным. Однако и эта не главная проблема. Основной проблемой сегодня является полное игнорирование со стороны судебной власти основных принципов прав человека», - подчеркнул юрист.

Напомним, 24 августа после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП у здания Дома правосудия, где проходил процесс, активисты и присутствующие здесь граждане провели митинг в поддержку независимого профсоюза. Тамара Зайцева развернула бело-красно-белый флаг, другие участники держали флаги профсоюза РЭП и "Европейской Беларуси". Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных митингующих.

Тамара Зайцева просит Комитет ООН установить факт нарушения ее права на мирное собрание и выражение мнения и рекомендовать белорусскому правительству привести национальный закон о массовых мероприятиях в соответствие с международными обязательствами.