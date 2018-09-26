Богдан Яременко: Советую Лукашенко заняться российской границей, а не украинской 10 26.09.2018, 12:44

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Богдан Яременко

Белорусский режим должен получить однозначную оценку.

Cовсем недавно Лукашенко отметился очередным выпадом в сторону Украины. Диктатор заявил, что собирается «закрыть границу с Украиной для бандитов». Чем обусловлено антиукраинское заявление белорусского правителя? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к директору фонда «Майдан иностранных дел», руководителю Киевской организации партии «УКРОП» Богдану Яременко.

- 22 сентября Генеральная Ассамблея ООН внесла в повестку дня пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Как вы прокомментируете демарш белорусской делегации, которая проголосовала против. Украинские дипломаты призвали перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска. Вы поддерживаете такое предложение?

- Я и мои коллеги по аналитическому центру «Майдан иностранных дел» продвигаем эту идею с 2014 года. Мы сразу заявляли, что подобный выбор площадки для переговоров - большая ошибка, которая ничем не помогает Украине в урегулировании конфликта, а предоставляет Лукашенко дополнительное пространство для внешних и внутренних политических маневров. Причем абсолютно безосновательно и незаслуженно.

Украинская дипломатия ведет себя довольно инерционно. Подобная постановка вопроса должна была быть сделана гораздно раньше. Ведь первое подобное голосование было еще в 2014 году, когда Беларусь не поддержала позицию Украины по вопросу оккупированных территорий.

Сегодня мы наблюдаем следствие того, что рано или поздно в украино-белорусских отношениях Минск должен будет принимать во внимание последствия своей позиции по територииальной целостности Украины.

Так что лживая и лукавая позиция, что Беларусь поддерживает целостность Украины, а голосует вразрез в ООН и на других площадках, подобная милая и наивная ложь, вряд ли будет удолетворять украинские власти. Украинская дипломатия начинает посылать Лукашенко сигналы в преддверии встреч на самом выском уровне, c тем, чтобы он подготовился к объяснениню своей позиции.

- Буквально через три дня после саммита в Сочи Лукашенко заявляет о том, что «границу с Украиной нужно закрыть от бандитов». Довольно-таки антиукраинское заявление. Как вы считаете, обусловлено ли оно встречей с Путиным?

- Я не вижу никаких политических оснований называть встречи Путина и Лукашенко саммитами. Саммит - это встреча глав равноправных государств. А в данном случае мы наблюдаем встречу подчиненного и шефа. Лукашенко, который не способен эффективно руководить страной без финансовых влияний из России, вынужден идти в фарваторе политической позиции РФ. Поэтому все, что касается Украины, кроме действительно второстепенных вещей, будет продиктовано российско-белорусскими отношениями и соображениями поиска лояльности у Кремля, желанием заискивать в поиске решения экономических вопросов.

- Вы говорили о том, что украинская дипломатия довольно инерционно реагирует на подобные заявления и действия. Какой должна быть адекватная реакция Киева на антиукраинскую риторику Лукашенко?

- Украинская дипломатия традиционно способна удивлять, не делая очевидных вещей. Поэтому сложно говорить о том, чем может закончится данный виток отношений и, может быть, появление разночтений и разногласий с Беларусью.

Но совершенно ясно, что Украина давно должна была опредилить свои отношения с Беларусью, как не с суверенным государством. Как с продолжением политики России. Рассматривать Минск, как торгового партнера или дружеское государство у Украины нет никаких оснований.

Мы должны рассматривать Беларусь, как возможное продолжение российской вооруженной агрессии в любых ее формах. Гибридных и негибридных. Это не делает нас с белорусами врагами, но белорусский режим должен получить однозначную оценку.

На сегодяшний день уровень наших отношений не соответствует их характеру. Такие отношения должны существовать между суверенными государствами и равноправными партнерами, у которых нет припрятaнной повестки дня. У Беларуси такая повестка дня существует. Она продиктована Россией.

- Какие последствия может вызвать увеличение военного присутствия на белорусско-украинской границе?

- Я не думаю, что без российского финансирования белорусский бюджет способен на прорывные решения и существенное увеличение технических и других средств на границе. Если Лукашенко обеспокоен влиянием российско-украинского конфликта на Беларусь, то пусть беспокоится не о границе с Украиной, а о границе с Россией, через которую в Украину попадают наемники, воюющие на стороне террористов.

Людей, которые являются квалифицированными убийцами и через некоторое время вернутся в Беларусь c оружием. Я думаю, что у Беларуси должны быть другие приоритеты в сфере безопасности.